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Edirne'de çiftçinin 'beyaz altını' toprakla buluştu

DHA

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin yüzde 43 çeltik (pirinç) ihtiyacını karşılayan Edirne'de ekim mesaisi başladı. Üreticinin defalarca sürüp işlediği, suyla dolu toprağa bırakılan 'beyaz altın' da denilen çeltik, 140 günlük süreçten sonra hasat edilip işlenmesinin ardından sofralardaki yerini alacak. Türkiye'nin yüzde 43 sofralık pirinç ihtiyacını karşılayan Edirne'de çeltik tohumları su dolu tarlalarda toprakla buluştu. Üreticinin ekim öncesi 5 kez toprağı işlemesinin ardından, havuz şeklinde suyla doldurduğu tarlaya ekilen çeltik tohumları, suda yetişmesinin ardından 140...

Edirne'de çiftçinin 'beyaz altını' toprakla buluştu

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin yüzde 43 çeltik (pirinç) ihtiyacını karşılayan Edirne'de ekim mesaisi başladı. Üreticinin defalarca sürüp işlediği, suyla dolu toprağa bırakılan 'beyaz altın' da denilen çeltik, 140 günlük süreçten sonra hasat edilip işlenmesinin ardından sofralardaki yerini alacak.<br>Türkiye'nin yüzde 43 sofralık pirinç ihtiyacını karşılayan Edirne'de çeltik tohumları su dolu tarlalarda toprakla buluştu. Üreticinin ekim öncesi 5 kez toprağı işlemesinin ardından, havuz şeklinde suyla doldurduğu tarlaya ekilen çeltik tohumları, suda yetişmesinin ardından 140 gün sonra hasat edilecek. Hasat edilen çeltik, daha sonra 50-60 derecelik fırınlarda ısıtılıp kabuğundan ayrılıp işlenerek sofradaki yerini alacak. <br>'VERİMİN YÜKSEK OLMASINI BEKLİYORUZ'<br>Edirne'de çeltik tarlasını ekim için hazırlayan çiftçi Hüseyin Çapkın, ekim aşamasından hasada kadar çok büyük emek harcandığını belirtti. Çapkın, "Yaklaşık 50 dönüm yere çeltik ekimi yapacağım. Yerimizi hazırlamıştık, şimdi ekimi yapıyoruz. Umutluyuz. Çok emek sarf ediyoruz ekmeden önce. Ektikten sonra da bir o kadar emek sarf ediyoruz. Geçen yıl verim iyiydi. Bu yıl daha iyi olmasını ümit ediyoruz" dedi.<br>Çeltik tohumunu tarlasıyla buluşturan Mehmet Dağ ise çeltiğin ufak bir çocuk gibi olduğunu, sürekli bakım gerektirdiğini söyledi. Dağ, "Çeltiği ekene kadar toprak 6 kez işlemden geçiyor. Aslında çeltik ufak bir çocuk gibi, sürekli ilgilenmeniz lazım. Ufak bir çocuğu nasıl büyütürsün, çeltik de aynen o şekilde büyüyor. Ayçiçeğinde ekersin, işin biter ama bunda bitmez. Sürekli takip etmen gerekiyor. Çok büyük bir emek harcanıyor çuvala koyulana kadar" diye konuştu.<br>'ÇÖMLEKKÖY BARAJI BİR AN ÖNCE YAPILMALI'<br>Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne'nin Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 43'ünü karşıladığını belirterek, bu yıl yaklaşık 500 bin dönüm ekimin yapıldığını söyledi. Lalapaşa ilçesine yapılması planlanan Çömlekköy Barajı'nın çeltik verimine katkısı açısından bir an önce hayata geçmesi gerektiğini belirten Arabacı, barajın yapılmasıyla bölgede 56 bin dönüm arazinin suyla buluşacağını ifade etti. Arabacı, "Bu yıl kış kurak geçmesinden dolayı suyun bir kez daha ne kadar önemli olduğunu hissettik. Biz istiyoruz ki suyu burada kendimiz yönetebilelim. Suakacağı Barajı'nın B Planı olan Çömlekköy Barajı olursa Tunca Nehri'nden su aktarılıp kendi haznesine gidecek. Bunun bütün projeleri hazırlandı, şu an hatta ihale aşaması iptal olmuş bir proje. Bu konu üzerinde durulursa, bakanlığımız da bu konuya özen gösterirse, biz önümüzdeki yıllarda 'debilerimiz acaba düşük olacak mı?', 'acaba su kuruyacak mı?' düşüncesine kapılmayız" dedi.<br>'ÜRETİME BÜYÜK KATKISI OLACAK'<br>Projenin 56 bin dönüm araziyi sulayacağını belirten Arabacı, "Bu proje bittiğinde 56 bin 500 dönüm araziyi sulayacak bir proje. 11 tane köyü kapsamına alıyor. Bu köyler sulanabilir hale geliyor. Baraj olduğu takdirde bu ekilebilecek alan çok daha fazla artacak. Üretim daha da çok artacaktır. Şu an mesela ayçiçeği ekiyoruz. Bazı yıllar kurak gittiğinde 100 kilo ayçiçeği alıyoruz dönümünden. Ama su olduğunda 500 kiloya kadar verim alabiliriz. O nedenle su kesinlikle olması gereken bir şey. Hem çeltikte hem ayçiçeğinde hem de bu alanlarda ekilebilecek hayvan yemlerinde artışı olur. Üretime kesin katkısı olacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-14 08:41:47<br>

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