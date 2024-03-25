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        Edirne Valisi Sezer'den 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:22
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        Edirne Valisi Sezer'den 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer mesajında, 1361'de Türk yurdu olan, İstanbul’un fethi ve Balkanlar'ın yurt edinilmesi gibi birçok parlak zaferi bağrında barındıran Edirne’de 20. yüzyılın başlarında acı günlerin yaşandığını ve binlerce şehit verildiğini belirtti.

        Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşlarında Mehmet Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün kahramanca savunulan Edirne'nin, 26 Mart 1913'te acı günleri yaşadığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte Sarayiçi mevkisinde esir tutulan binlerce vatan evladı günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş, ancak açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düşmüştür. Balkan Savaşlarının kahramanı Edirne müdafi Şükrü Paşa, harbin en çetin anında Edirne’nin Kıyık sırtlarındaki tabyalarında o günlerde, 'Düşman hatlarımızı geçtikten sonra ölürsem, kendimi şehit kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam, kefenim, lifim ve sabunum çantamdadır.' sözleriyle ruhu titreten o vasiyetini kaleme alıyordu."

        Balkan Savaşları'nda Edirne’yi aylarca kahramanca savunduğu için tarihe 'Edirne müdafi' olarak geçen Şükrü Paşa'nın anıtının 27 Temmuz 1998'de açıldığını, Merkez Efendi Mezarlığı'ndaki naaşının buradaki anıt mezara konulduğunu anımsatan Sezer, şöyle devam etti:

        "Bizler de ecdadımıza vefa borcumuzu ödemek için bir süredir kapalı durumda bulunan Şükrü Paşa’nın anıt mezarında çevre düzenlemesi ile onarım çalışmalarını tamamlayarak 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü burada ifa etmiş olacağız. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklar uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyorum. Vatan size minnettardır, ruhlarınız şad olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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