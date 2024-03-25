Edirne Valisi Sezer'den 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, 1361'de Türk yurdu olan, İstanbul’un fethi ve Balkanlar'ın yurt edinilmesi gibi birçok parlak zaferi bağrında barındıran Edirne’de 20. yüzyılın başlarında acı günlerin yaşandığını ve binlerce şehit verildiğini belirtti.

Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşlarında Mehmet Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün kahramanca savunulan Edirne'nin, 26 Mart 1913'te acı günleri yaşadığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Sarayiçi mevkisinde esir tutulan binlerce vatan evladı günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş, ancak açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düşmüştür. Balkan Savaşlarının kahramanı Edirne müdafi Şükrü Paşa, harbin en çetin anında Edirne’nin Kıyık sırtlarındaki tabyalarında o günlerde, 'Düşman hatlarımızı geçtikten sonra ölürsem, kendimi şehit kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam, kefenim, lifim ve sabunum çantamdadır.' sözleriyle ruhu titreten o vasiyetini kaleme alıyordu."