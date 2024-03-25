Edirne'de Yunanistan'a kaçarken birlikte yakalanan PKK ve FETÖ zanlıları tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ile FETÖ zanlısı S.Ç'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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