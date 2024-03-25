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        Edirne'de Yunanistan'a kaçarken birlikte yakalanan PKK ve FETÖ zanlıları tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelileri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:28
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçarken birlikte yakalanan PKK ve FETÖ zanlıları tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelileri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ile FETÖ zanlısı S.Ç'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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