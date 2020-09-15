Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında TIR sürücüleri arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada Erdal Uslu (29) bıçaklanarak, öldürüldü.
Olay, dün sabaha karşı, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü olduğu 21 AEK 107 plakalı TIR ile Kapıkule'den giriş yapan Erdal Uslu, gümrüklü saha dışındaki araç kuyruğunda başka bir TIR'ın sürücüsü R.Ç.'den yol istedi. İddiaya göre, yol vermek istemeyen R.Ç. ile Erdal Uslu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ç., Uslu'yu çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
R.Ç. ise gözaltına alındı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğunu öğrenilen Erdal Uslu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-09-15 14:10:26
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