1. derece askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'de, ‘hudut kartalları’ olarak sınır birliklerince yapılan çalışmalarda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. Derece askeri yasak bölgede sınır birlikleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kişi tespit edildi. FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen H.K. ve eşi N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, H.K. ve N.K.’nın evli oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.