1. derece askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, ‘hudut kartalları’ olarak sınır birliklerince yapılan çalışmalarda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. Derece askeri yasak bölgede sınır birlikleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kişi tespit edildi. FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen H.K. ve eşi N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, H.K. ve N.K.’nın evli oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.