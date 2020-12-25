Edirne'de judo kampı

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EDİRNE (DHA) Türkiye Judo Federasyonu, olimpik kadın ve genç milliler ile Gürcistan, Kosova ve Bulgaristanlı judokaların Edirne'de ortak çalışma gerçekleştireceğini duyurdu.

Edirne, kadın judokaların katılacağı ortak çalışma kampına ev sahipliği yapacak. Olimpik kadın ve genç milliler ile birlikte aralarında Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan kadın milli judocularının da yer alacağı ortak antrenman, 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

Ortak çalışma kampı, Katar´ın başkenti Doha´da 11-13 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak masterler müsabakalarına hazırlık amacı taşıyor.DHA-Spor Türkiye-Edirne

2020-12-25 12:27:24



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