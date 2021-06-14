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140 yıllık 'Böcek Mektebi' binasının restorasyonuna 'çivi' çakılarak başlandı

DHA

140 yıllık 'Böcek Mektebi' binasının restorasyonuna 'çivi' çakılarak başlandı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de İl Müftlüğü binası olarak kullanılan ve geçen ocak ayında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen halk arasında 'Böcek Mektebi' olarak bilinen 140 yıllık tarihi yapının restore çalışmalarına 'çivi' çakılarak başlandı.
Edirne'de 1881 yılında inşa edilen ve ilk olarak ipek böceği yetiştirildiği için 'Böcek Mektebi' olarak kullanılan, daha sonraki yıllarda ise Edirne İl Müftülüğü binası olarak hizmet veren tarihi yapı, 19 Ocak'ta çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Binanın restore edilmesi için harekete geçen Edirne Valiliği, projelerin çizilmesi ve koruma kurulundan izin alınmasıyla restorasyon başladı. Restorasyon için yanan binanın önünde tören düzenlendi. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,  AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, siyasi parti temsilcileri katıldı. 
'YANDIĞI ZAMAN HEPİMİZİN İÇİ DE YÜREĞİ DE YANDI'
Vali Canalp, "Bu yapı, bizim tarihimizin, Edirne'nin tarihin, kültürel mirasının bir parçasıydı. Çünkü Edirne'nin hafızasında da yer etmiş olan harikulade bir yapı aslında. Aynı zamanda gölgesinde bulunduğumuz Selimiye ile de uyumlu bir yapı. Bu yapı yandığı zaman hepimizin aslında içi de, yüreği de yandı çünkü tarihimizin bir parçasıydı. Biz hemen arkasından Edirnelilere söz verdik. Edirne'nin tarihinde bir parçası olan ve Edirnelilerin de hafızalarında yer etmiş olan bu yapıyı inşallah aslına uygun şekilde yeniden yapacağız" dedi.
'EDİRNE TARİHİNİN BİR PARÇASI OLARAK GELECEĞE TAŞINACAK'
Yapının restorasyon çalışmasına, beton dökmek yerine çivi çakarak başlayacaklarını ifade eden Canalp, "Aradan geçen 5.5 ay süre zarfında bu yapının eskisine uygun şekilde projeleri çizildi ve koruma kurulundan izin alınmak suretiyle ihale işlemleri bitti, bugün inşallah ilk çivisini çakacağız. Tabii normalde temel atma törenlerinde beton atılır ama burası tarihi yapı olduğu için manasına ve anlamına uygun şekilde çivi çakmak suretiyle ilk başlangıcı yapmış olacağız. Yapacağımız eserin Edirne'nin kültürel ve tarihi mirasının yeniden bir parçası olarak geleceğe taşıma imkanı bulacağız" diye konuştu. 
Konuşmanın ardından Vali Ekrem Canalp ve protokol yanan binada restorasyon çalışmalarının başlaması için temsili olarak çivi çaktı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-06-14 13:09:23

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