Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Trakya Üniversitesinde Tıp Fakültesi ile başlayan yüz yüze mezuniyet törenleri Diş Hekimliği Fakültesi ile devam etti.

Salgın sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılamayan mezuniyet törenleri, aşılama takvimi tamamlanan birimlerde tekrar yapılmaya başlandı. Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezuniyet töreni olma özelliği taşıyan programda öğrenciler, mezuniyet coşkusu ve gururunu bir arada yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile akademisyenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı tören, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının adından Trakya Üniversitesi tanıtım filmi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı sunumun izlenmesi ile başladı.

Törende 2021 yılı mezunları adına bir konuşma gerçekleştiren Fakülte birincisi Ece Abacı, zorlu bir eğitim sürecinin sonuna geldiklerini ifade ederek eğitimleri boyunca kendilerine her an destek veren hocalarına ve ailelerine teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarını geçen sene verdiğini ama yaşanılan süreç nedeniyle tören gerçekleştiremediklerini ifade eden Dekan Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, fakülte olarak kazandıkları başarılardan bahsederek, “İlk mezunlarımızdan 11’i DUS sınavında başarılı oldu. Fakültemiz adına yüzde 20 başarı oranı yakalanmış oldu. Aynı başarıyı bu seneki mezunlarımızdan da bekliyoruz. Mesleğinizle memleketimize, insanlarımıza güzel hizmetler vermenizi diliyorum. Fakültemizi bir baba ocağı olarak görebilirsiniz. Her zaman kapımız sizlere açıktır” dedi.

Türkiye’de ilk kadın diş hekimi olan Ayşe Şaziye Hanım’ın 1926 yılında mezun olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir “Bugün aramızda Ayşe Şaziye Hanım’ın izinden giden 31 öğrencimiz var. 5 de uluslararası mezunumuzun sadece biri erkek. Yani mesleğimiz artık hanımların hâkimiyetine giriyor. Bu durum diş hekimliği mesleğinin daha şefkat ve sevgiyle yapılmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen velilere ve hocalarına teşekkür eden Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilere hekimlik mesleğinde bir ömür giyecekleri beyaz önlüğün manevi anlamını hatırlatarak, “En güzel ilacın güler yüz ve tatlı dil olduğunu unutmayın ve merhameti elden bırakmayın. Bir hekime en çok yakışan haslet merhamettir. Hastanızın bir ağrısını dindirdiğinizde, bir sorununu çözdüğünüzde emin olun sizler, sizleri yetiştiren hocalarınız ve aileleriniz de o hisseden bir pay alacaktır” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuşmasının sonunda 22 bin metrekarelik bir diş hekimliği fakültesinin onaylandığı ve en kısa zamanda inşaatın başlayacağı müjdesini vererek sadece Edirne ve Trakya’nın değil, tüm Balkanların bir referans merkezi olacağını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Dekan Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir’in, emekli olan Diş Hekimi Nuran Demir’e plaket takdim ettiği tören, öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ve hekim andının okunmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.