Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Giriş: 10.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:18
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 2 cep telefonu, 15 bin 425 lira, 3 çeyrek altın ile isimlerin ve alınan paraların yazıldığı liste ele geçirildi.
Fuhşa aracılık ettikleri, yer temininde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve T.K.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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