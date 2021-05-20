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Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamayla UEFA EURO 2020 turnuvasının resmi video oyunu eFootball PES 2021 için eFootball PES 2021 LITE ve mobil dahil çeşitli platformlara gelecek yeni güncellemeleri duyurdu.

Yapılan açıklamada, Konami 6.0 ve 7.0 veri paketleriyle ilgili detayların yanı sıra turnuva öncesinde ve turnuva boyunca gerçekleşecek bir dizi oyun içi kampanya da yer aldı.

YENİ İÇERİKLER

Bugünden itibaren, Veri Paketi (Data Pack) 6.0 çeşitli platformlarda ücretsiz olarak indirebilir olacak ve resmi UEFA EURO 2020 modu şu içerik güncellemeleriyle zenginleştirilecek:

- Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Macaristan, İsveç, Danimarka ve Romanya dahil olmak üzere güncellenmiş ulusal takım kitleri

- Fransız oyuncu Antoine Griezmann, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İskoç Liam Cooper, Danimarkalı Joakim Maehle ve Türk oyuncu Çağlar Söyüncü dahil olmak üzere güncellenmiş oyuncu görselleri

- Resmi UEFA EURO 2020 hakem kitleri

- Resmi UEFA EURO 2020 manşet rozetleri ve şampiyonluk rozeti

ÜCRETSİZ PAKET

Konami’nin bir diğer açıklaması da bir sonraki ücretsiz paket olan Data Pack 7.0’ın önümüzdeki ay sonuna doğru yayınlanacağı yönünde. Bu tarih turnuvanın nakavt aşamasına denk geliyor ve aşağıdaki içeriklerin oyuna eklenmesinden oluşuyor:

- Her takımın seçilmiş 26 finalist oyuncusundan oluşan güncellenmiş ulusal takım ekipleri

- Takım büyüklüğünün 23 oyuncudan 26’ya yükselmesi

Haziran başından Temmuz ortasına kadar eFootball PES 2021’in LITE ve mobil dahil çeşitli platformlardaki sürümlerinde çeşitli UEFA EURO 2020 temalı oyun içi kampanya ve etkinlikler de planlanıyor. Etkinliklerin ve kampanyaların kesin tarihleriyle detaylı bilgileri, resmi web sayfası üzerinden ve PES sosyal medya hesaplarında yakında duyurulacak.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE an itibarıyla PS4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için satın alınabilir durumda. Oyun aynı zamanda PS5 ve Xbox Series X|S tarafından da destekleniyor. Oynaması ücretsiz sürüm eFootball PES 2021 LITE da çeşitli çevrimiçi modları ve içerikleriyle oyunseverleri bekliyor. eFootball PES 2021 mobil sürümü de iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz olarak oynanabiliyor.