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        Haberler Bilgi Ekonomi Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı? Efor Çay kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?

        Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı? Efor Çay kaç lot verir?

        Efor Çay 26-27-28 Haziran tarihleri arasında 14,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, Efor Çay halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak açıklanan halka arzda toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapılacak. İşte Efor Çay halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:50
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tarihler arasında halka arz edilen Efor Çay 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep topladı. Belirtilen tarihler arasında taleplerini giren yatırımcılar, Efor Çay halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarını araştırmaya başladı. Peki, "Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı? Efor Çay kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Efor Çay hissenin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin tüm ayrıntılar...

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        EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Efor Çay 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep topladı.

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        EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?

        Efor Çay hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

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        EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)

        - 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL

        - 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)

        - 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)

        - 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)

        - 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)

        - 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)

        - 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)

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        EFOR ÇAY HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Efor Çay halka arz sonuçları açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının önümüzde günlerde açıklanması bekleniyor.

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        EFOR ÇAY BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Efor Çay'nı borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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