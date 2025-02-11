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        Haberler Bilgi Gündem Ege Denizi depremleri son dakika 11 Şubat 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanıyor! 11 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde sarsıntılar devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 11 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 07:27 Güncelleme: 11.02.2025 - 07:27
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntıları anbean kayıt altına alıyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar İzmir ve Muğla gibi kıyıya yakın şehirlerden de hissediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Şubat 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

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        EGE DENİZİ 4.2 İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:47’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Sarsıntı, zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        11 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-11 06:47:30 36.62083 25.68417 7.0 MW 4.2 Ege Denizi

        2025-02-11 05:46:51 36.75 25.88333 7.0 MW 3.9 Ege Denizi

        2025-02-11 04:38:19 36.74306 25.59806 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

        2025-02-11 03:02:56 36.70694 25.60889 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

        2025-02-11 02:51:35 36.73028 25.61833 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-02-11 02:41:51 36.73028 25.70111 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

        2025-02-11 01:51:06 36.7825 25.47917 11.66 ML 3.2 Ege Denizi

        2025-02-11 01:37:26 36.73361 25.63556 7.0 MW 5.1 Ege Denizi

        2025-02-11 00:35:45 36.72639 25.66028 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        2025-02-11 00:28:42 36.75111 25.71 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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