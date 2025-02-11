Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntıları anbean kayıt altına alıyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar İzmir ve Muğla gibi kıyıya yakın şehirlerden de hissediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Şubat 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı…