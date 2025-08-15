Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eğitim-Bir-Sen'den iş bırakma kararı | Son dakika haberleri

        Eğitim-Bir-Sen'den iş bırakma kararı

        Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 20:02 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitim-Bir-Sen'den iş bırakma kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Genel Yönetim Kurulu'nun, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti'nin tekliflerini protesto etmek amacıyla 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldığı bildirildi.

        Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu ilk teklifin, eğitim çalışanları arasında büyük hayal kırıklığı oluşturduğu ifade edilen açıklamada, yeni teklifin ise yaşanan hayal kırıklığını derinleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının haklı taleplerinin hayata geçirilmesi için emek ve üretimden gelen gücünü kullanma kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Karar gereği 81 ilde, halka açık alanlarda eylem çadırları kurulacağı ve sendika yöneticileri ve üyelerin eylem çadırlarında nöbet tutacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "18 Ağustos 2025 tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Aynı gün 81 ilden gelen üyelerimizin katılımıyla sendika genel merkezimizden yürüyüş başlatılacak ve saat 14.30'da Ankara Anadolu Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yapılacaktır."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        "Benfica'ya odaklandı"
        "Benfica'ya odaklandı"
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik