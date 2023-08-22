EGO'nun Sibel'iydi! Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşkını ilan etti!
Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisinde Sibel karakterini canlandıran güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir futbolcu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. Pamuk, sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekilen pozlarını yayınlayarak aşkını ilan etti.
Son olarak EGO dizisinde boy gösteren Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yazıcı'dan sonra Melisa Aslı Pamuk da aşkını ilan etti. Çift, Paris sokaklarında el ele çekildikleri pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili ikiliden resmi bir açıklama gelmemişti.
Gündeme gelen aşk dedikodularından sonra ilk hamle 7 Ağustos'ta futbolcu Yusuf Yazıcı'dan gelmişti. Başarılı isim sosyal medya hesabından Melisa Aslı Pamuk ile birlikteliğini ilan etmişti.
Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kurt Seyit ve Şura, Her Sevda Bir Veda, Ulan İstanbul, Asla Vazgeçmem, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda ve EGO gibi projelerde boy gösteren Melisa Aslı Pamuk, 5.2 milyon takipçili Instagram hesabından sevgilisi Yusuf Yazıcı ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın pozları...