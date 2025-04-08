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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, cezası ne kadar? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler nelerdir?

        Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ücreti ne kadar?

        Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süreyi yeniden uzatmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, başvuru sürecine dair güncel bilgileri ve ücret tarifesini paylaştı. Ehliyet yenileme süreciyle ilgili detaylar ve güncel ücret bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Ehliyet yenileme işlemi için araştırmalar devam ediyor. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:04
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        Ehliyetini yenilemeyen milyonlarca sürücü için geri sayım yeniden başladı. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre bir kez daha uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yeni düzenleme başvuru yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Ancak gecikenler için bu son fırsat olabilir; cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için başvuruların zamanında yapılması gerekiyor. Ehliyet değişimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar, güncel ücret tarifesiyle birlikte açıklandı. İşte güncel bilgiler...

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

        Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

        Yerlikaya şunları söyledi:

        "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

        Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

        Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

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        EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

        2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

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        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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