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Ekaterina Galichenko estetiksiz olduğunu iddia etti

Giriş: 02.02.2019 - 12:32 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Rus model, Ekaterina Galichenko hiçbir şekilde estetik operasyon geçirmediğini ve doğal olduğunu öne sürdü. Yüzünde, göğüslerinde ve kalçalarında dolgu ve botoks olduğu iddialarına karşı çıkan Rus Kardashian, görünümünü spora borçlu olduğunun altını çizdi

  • 1Ekaterina Galichenko estetiksiz olduğunu iddia etti
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    Rusya'nın Kim Kardashian'ı olarak popülerleşen Ekaterina Galichenko, göğüslerini ve kalçalarını büyütmek için tek bir estetik operasyon dahi geçirmediğini öne sürdü.

     

     

  • 2Ekaterina Galichenko estetiksiz olduğunu iddia etti
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    İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre 20 yaşındaki Galiçenko, uzmanların tüm vücudunda estetik olduğunun altını çizmesine rağmen hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

     

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    Yüzünde, göğüslerinde ve kalçalarında herhangi bir işlem yapılmadığını öne süren 'Rus Kardashian' fiziğini düzenli spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu belirtti. 

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    Öte yandan model, dudak dolgusu yaptırdığını itiraf etti.

     

     

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    Rus model estetik yaptırdığı konusunda ısrarcı davranan medya kuruluşlarını dava edeceğini bildirdi.

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    Instagram'daki çoğu kullanıcı gibi fotoğraflarının üzerinde küçük düzeltmeler yaptığını itiraf eden Galiçenko, hiçbir şeyi abartmadığını ekledi.

     

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    Son üç yılda büyük ölçüde değişen Ekaterina Galichenko, 2016'da paylaştığı fotoğrafta ise böyle görünüyordu.

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    Instagram'da 40 bin takipçisi olan genç kadının sosyal medya paylaşımları şöyle...

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