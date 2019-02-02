Ekaterina Galichenko estetiksiz olduğunu iddia etti

Rus model, Ekaterina Galichenko hiçbir şekilde estetik operasyon geçirmediğini ve doğal olduğunu öne sürdü. Yüzünde, göğüslerinde ve kalçalarında dolgu ve botoks olduğu iddialarına karşı çıkan Rus Kardashian, görünümünü spora borçlu olduğunun altını çizdi