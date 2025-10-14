Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Ekim temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü veriyor?

        Ekim ayı, yatırımcılar açısından temettü ödemelerinin öne çıktığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'daki birçok şirket, bu ay içinde yapacağı kâr payı dağıtımlarını kamuoyuna açıkladı. Toplamda 16 şirketin temettü ödemesi gerçekleştireceği Ekim ayında, yatırımcılar hem ödeme tarihlerini hem de dağıtılacak tutarları yakından takip ediyor. İşte 2025 Ekim ayı temettü takvimi ve göz önünde bulundurulması gereken önemli detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 14.10.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekim temettü takvimi araştırılmaya devam ediyor. 8-31 Ekim tarihleri arasında toplam 16 şirket hissedarlarına temettü ödemesinde bulunacak. Şirketlerin elde ettiği karın bir kısmı nakit olarak yatırımcılara aktarılırken, yatırımcılar hangi şirketin hangi tarihte ödeme yapacağını dikkatle izliyor. İşte 2025 Ekim ayına ait temettü takvimi ve merak edilen ayrıntılar...

        2

        Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,7083 TL

        Tarihi: 08.10.2025

        3

        Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        4

        Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        5

        Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

        BIST kodu: EBEBK

        Temettü tutarı: 0,4250 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        6

        Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PLTUR

        Temettü tutarı: 0,3230 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        7

        Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

        BIST kodu: GOKNR

        Temettü tutarı: 0,3036 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        8

        Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

        BIST kodu: TRCAS

        Temettü tutarı: 0,5687 TL

        Tarihi: 17.10.2025

        9

        Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: MSGYO

        Temettü tutarı: 0,1473 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        10

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        11

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,9375 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        12

        Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        13

        Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MEDTR

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        14

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        15

        Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

        BIST kodu: OYAKC

        Temettü tutarı: 0,8500 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        16

        Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GUNDG

        Temettü tutarı: 0,0436 TL

        Tarihi: 31.10.2025

        17

        Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SANFM

        Temettü tutarı: 0,0425 TL

        Tarihi: 31.10.2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları