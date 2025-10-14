Ekim temettü takvimi araştırılmaya devam ediyor. 8-31 Ekim tarihleri arasında toplam 16 şirket hissedarlarına temettü ödemesinde bulunacak. Şirketlerin elde ettiği karın bir kısmı nakit olarak yatırımcılara aktarılırken, yatırımcılar hangi şirketin hangi tarihte ödeme yapacağını dikkatle izliyor. İşte 2025 Ekim ayına ait temettü takvimi ve merak edilen ayrıntılar...