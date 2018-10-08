Ekin Mert Daymaz'dan Eliz Şakuçoğlu itirafı!

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki akşam bir arkadaşıyla Nişantaşı’nda yürürken görüntülendi. Stilist Eliz Sakuçoğlu ile hakkında çıkan aşk haberleri hakkında oyuncu, "Güzel bir birlikteliğimiz var. Şu an her şey yolunda aşk hayatımda” diye konuştu