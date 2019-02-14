Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) Genel Başkanı Ali Osman Akat, ''Artık bırakalım her şeyin şu markada, bu markada şu yabancı ürün, şu Amerikan malı, şu İngiliz malı olmasını. Yerli ürün alalım, daha çok sanayiye ve üreticiye hatta son kullanıcıya destek vermiş olalım. Bu bağlamda da ihracatımız ve yerli sanayimizdeki iç piyasamızdaki verimlilik ve katkı da artacaktır." dedi.



TABA-AmCham tarafından Çorlu'da düzenlenen ''Yurt dışında yapılacak Türk organize sanayi yatırımı'' toplantısına katılan Akat, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Türk insanının yabancı markalara olan bağımlılığını bırakması gerektiğini ifade eden Akat, ''Artık bırakalım her şeyin şu markada, bu markada şu yabancı ürün, şu Amerikan malı, şu İngiliz malı olmasını. Yerli ürün alalım, daha çok sanayiye ve üreticiye hatta son kullanıcıya destek vermiş olalım. Bu bağlamda da ihracatımız ve yerli sanayimizdeki iç piyasamızdaki verimlilik ve katkı da artacaktır'' diye konuştu.

Dövizin yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşların daha çok ticaretini ve kişisel alışverişini yabancı markalardan yaptıklarını ifade eden Akat, parfümünü, cep telefonunu veya özel ihtiyaçlarını yabancı markalardan temin edenlerin sürekli dövizin yüksek olmasını öne sürerek şikayetlerini dile getirdiklerini belirtti.

'YÜKSEK DÖVİZ FİYATLARI YERLİ ÜRÜNLERE TALEBİ ARTIRIYOR'



Türkiye'de döviz fiyatlarının yüksek olmasının yerli ürünlere talebi arttırdığını aktaran Akat, "Halkımız otomatikman dışa bağlılığını azaltacak ve dövizin yüksek olması ihracatımızı ve imalatımızı daha kaliteli bir şekilde arttıracaktır. Türkiye'de dövizin yüksek gözükmesi, otomatikman ihracat rakamlarımızı ve ticaretimizi daha kullanışlı ve daha fizibıl hala getirmiştir. Halkımızın gözünden baktığımız zamanda, belli başlı alışkanlıklar yavaş yavaş yerli malına dönmeli yerli ihtiyaçları arttırmalıyız ve Türk sanayisinin ürettiği ürünlere daha çok rağbet ve talep içinde olmalıyız'' diye konuştu.





TÜRKİYE'NİN ABD'YE İHRACATI 8 MİLYAR DOLAR



Akat, derneklerinin, Türkiye ile Amerika arasında olan ticareti, hem Amerika'lıların Türkiye'ye hem de Türklerin Amerika'ya olan ticaretlerinde referans merkezi konumunda olduğunu söyledi. Öncelikle Amazon gibi kanallara, internet dünyasına ve onun dışında bildiğiniz gibi süpermarket zinciri olan firmalara hizmet verebilmek için Türk firmalarının orada tanıtımını sağladıklarını aktaran Akat, ''Ayrıca, bildiğiniz gibi Türk markasının olgunlaşması ve Türk firmalarının uluslar arası çapta daha büyük pazarda yer alabilmesi için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje, Amerika'da Türk Organize Sanayi bölgesi kurup oradaki Türk firmalarının Amerikan markasıyla Türk markalarının Türk firmalarının kendi marka değerlerini daha çok arttırıp Amerikan pazarında pasta payında daha büyük yer alması ve ihracatın arttırılması için çalışmalar sürdürüyoruz'' diye konuştu.



Akat, Türkiye'nin Amerika'ya olan ihracatının geçen yıl 8 milyar dolar civarında olduğunu yaptıkları çalışmalarla bu rakamı 2-3 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.