6,1 trilyon dolarlık dijital ticaret hacmi Türk ihracatçısıyla İstanbul'da buluşuyor

6,1 trilyon dolarlık dijital ticaret hacmini temsil eden 40'tan fazla küresel e-ticaret platformu, Türk ihracatçılarıyla buluşmak üzere İstanbul'da bir araya gelecek. İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’nde yeni pazarlara açılma, yapay zeka destekli e-ihracat ve başta Çin olmak üzere Asya pazarlarındaki fırsatlar ele alınacak.

Dünyanın önde gelen e-ticaret pazaryerleri 6,1 trilyon dolarlık toplam ticaret hacimleriyle, 3-5 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026) kapsamında İstanbul’da buluşacak. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle gerçekleştirilecek zirvede, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 40’ın üzerinde küresel e-ticaret platformu yer alacak. Platformlar; Türk üretici, marka ve ihracatçılarla bir araya gelecek.

Katılımcı pazaryerleri arasında Amazon, Alibaba, Walmart Marketplace, eBay, TikTok Shop, SHEIN, Tmall, JD.com, Coupang, Wayfair, Otto, Kaufland, Cdiscount, eMAG, Mercado Libre, Noon, Jumia, Zalora ve Takealot gibi küresel ve bölgesel ölçekte faaliyet gösteren platformlar yer alıyor. Bu platformların toplam ticaret hacmi 6,1 trilyon dolara ulaşıyor. Dünyanın önde gelen platformları; Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Orta Doğu ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan zirveye katılacak. Böylece İstanbul, üç gün boyunca küresel ve bölgesel e- ticaret oyuncularının buluşma noktalarından biri olacak.

ÇİN VE ASYA PAZARLARINDA YENİ FIRSATLAR

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya Türkiye'nin ihracatta yeni pazarlara açılmasının ve dijital ticarette küresel konumunu güçlendirmesinin stratejik önem taşıdığını belirterek, "İhracatımızın yaklaşık yüzde 40'ı Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriliyor. Ancak Türkiye'nin yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak ve dijital ticarette uluslararası rekabet gücünü artırmak için pazar çeşitlendirmesine ve yeni ticari iş birliklerine ihtiyaç var" dedi.

Çin'in e-ticarette dünyanın en güçlü pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken Kılıçkaya, ihracatçılar için Asya'da önemli fırsatlar bulunduğunu ifade ederek, "Çin'in yanı sıra Endonezya ve Malezya gibi yüksek potansiyele sahip pazarlarda da güçlü fırsatlar görüyoruz. İhracatçılarımızın bu pazarlarda yer almasını ve yerel paydaşlarla iş birlikleri kurmasını önemsiyoruz. Firmalarımızın bu pazarlardaki platformlar ve yerel paydaşlarla çalışmaları durumunda ortaya çıkan belirli maliyetleri Bakanlık olarak destekliyoruz" diye konuştu.