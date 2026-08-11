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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ahmet Kürşad Ertin: “İş modelimizin dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyduk”

        Ahmet Kürşad Ertin: “İş modelimizin dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyduk”

        Coca-Cola İçecek (CCI), 2026 yılının ikinci çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Faaliyet gösterdiği ülkelerde satış hacmini yüzde 9,8 artırdı. Coca-Cola İçecek CEO'su Ahmet Kürşad Ertin, "İkinci çeyrek sonuçlarımız, iş modelimizin dayanıklılığını ve çeşitlendirilmiş coğrafi ayak izimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kaliteli Büyüme Stratejimiz doğrultusunda başarılı bir performans sergileyerek, sağlam hacim büyümesini gelir tablosu genelinde sürdürülebilir değer yaratmaya dönüştürdük" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        "İş modelimizin dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyduk"

        10 Ağustos 2026, İstanbul – Coca-Cola İçecek (CCI), 2026 yılının ikinci çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Şirketin konsolide satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %9,8 artarak 519 milyon ünite kasaya ulaştı. Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının katkısı, Türkiye'deki sınırlı hacim performansını dengelerken; marj artışı elde edildi.

        CCI’ın net satış geliri, yıllık bazda yüzde 5,7 artarak 67,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, enflasyon muhasebesi hariç yıllık bazda yüzde 40,7’lik güçlü artışla 69,2 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye’de ise enflasyon muhasebesi hariç net satış geliri yüzde 28 büyüme kaydederek 25,7 milyar TL seviyesine çıktı.

        Konsolide bazda brüt kâr marjı ise hem Türkiye’de hem de uluslararası operasyonlarda arttı. Enflasyon muhasebesi hariç konsolide brüt kâr marjı yüzde 39,5’e yükseldi.

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        "ULUSLARARASI OPERASYANLARIMIZ BÜYÜMENİN TEMEL İTİCİ GÜCÜ OLMAYA DEVAM ETTİ"

        Coca-Cola İçecek CEO'su Ahmet Kürşad Ertin, sonuçları değerlendirirken şunları söyledi:

        “İkinci çeyrek sonuçlarımız, iş modelimizin dayanıklılığını ve çeşitlendirilmiş coğrafi ayak izimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkelerde süregelen makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklere ve bölgede devam eden savaşın yol açtığı olumsuz etkilere rağmen, operasyonlarımızın dengeli katkıları sayesinde 2026 yılının ilk yarısında konsolide bazda istikrarlı sonuçlar elde ettik. Uluslararası operasyonlarımız, büyümenin temel itici gücü olmaya devam ederken, özellikle Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının katkısı, Türkiye’deki sınırlı hacim performansını fazlasıyla dengeledi. Kaliteli Büyüme Stratejimiz doğrultusunda başarılı bir performans sergileyerek, sağlam hacim büyümesini gelir tablosu genelinde sürdürülebilir değer yaratmaya dönüştürdük. Bu değeri güçlü nakit akışına dönüştürmeyi başarmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

        İkinci çeyrekte uluslararası operasyonların satış hacmi yıllık bazda yüzde 15,4 artarken, konsolide satış hacmi içindeki payı yüzde 69,4'e yükseldi. Pakistan (yüzde 17), Özbekistan (yüzde 21,1) ve Kazakistan (yüzde 12,7) büyüme performanslarıyla öne çıkarken; Irak da bölgede devam eden jeopolitik gerilimlere rağmen satış hacminde yüzde 1,1 büyüme elde etti.

        "BÜYÜMEYİ İLERİ TAŞIMAYA ODAKLANACAĞIZ"

        Coca-Cola İçecek CEO'su Ahmet Kürşad Ertin, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini paylaşarak, “Disiplinli gelir büyümesi yönetimi uygulamalarımızın yanı sıra markalarımıza ve pazara erişim yetkinliklerimize yaptığımız stratejik yatırımlarla, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda kişi başı tüketimi artırmayı büyüme stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, operasyonel performansımızı korumaya ve büyümemizi ileri taşımaya odaklanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, satın alınabilirlik, sürdürülebilir hacim büyümesi, kârlılık ve nakit yaratımı hedefleri arasında dengeli ve değer yaratan bir yaklaşımı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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