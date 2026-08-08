Alman otomotiv devinde yeniden yapılanma gerilimi : 50 bin kişilik işten çıkarma ve fabrika kapanışları gündemde

Volkswagen’in kontrol sahibi Porsche ve Piëch ailelerinin yatırım aracı ve grubun en büyük hissedarı olan Porsche SE, Alman otomotiv grubunun yeniden yapılanma sürecinde yönetimin attığı adımlara destek verdi ve daha hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Porsche SE Yönetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Poetsch, Volkswagen Grubu’nun "tarihi bir yol ayrımında" olduğunu söyledi.

Poetsch, "Şirketin ve sürdürülebilir rekabet gücünün iyiliği için artık herkesin sorumluluk alması gerekiyor," dedi.

"Kararlar ne kadar gecikirse, sorunlar da o kadar büyür," diye ekledi.

Açıklamalar, Almanya’nın en büyük işçi sendikası IG Metall’den tepki çekti. Sendika, kontrol sahibi aileleri işçilerin çıkarlarından ziyade temettüleri ön planda tutmakla suçladı.

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YÜKSELEN MALİYETLER VE ÇİN REKABETİ

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, seri üretim markalarının yanı sıra premium marka Porsche’yi de bünyesinde bulunduran grubu kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçirme sözü verdi.

Grup bünyesindeki Audi ve lüks marka Lamborghini de yüksek maliyetler, gümrük tarifelerine ilişkin sorunlar ve Çin’den gelen artan rekabetle karşı karşıya.

Porsche SE Finans Direktörü Johannes Lattwein, Volkswagen Grubu’nun fazla kapasitesini azaltması, maliyetleri önemli ölçüde düşürmesi ve karar alma süreçlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce on binlerce kişinin işten çıkarılmasını içeren yeniden yapılanma adımları atan Blume’un son planı, 50 bin kişinin daha işini kaybetmesi ve Almanya’daki dört fabrikanın olası olarak kapatılmasını içeriyor.

Planın hayata geçirilmesi için güçlü işçi temsilcilerinin yanı sıra Volkswagen’de yüzde 20 azınlık paya sahip Aşağı Saksonya eyaletinin de onayı gerekiyor. Bu durum, yılın ikinci yarısında görüşmelerin gergin geçmesine neden olabilecek bir tablo oluşturuyor.

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Reuters’e konuşan kaynaklar, işçi sendikalarının ve Aşağı Saksonya’nın temmuz ayında gerçekleştirilen son denetleme kurulu toplantısında Blume’un planına karşı oy kullandığını belirtti. Bir sonraki toplantının eylül ayının başında yapılması bekleniyor.

Volkswagen konuya ilişkin yorum yapmadı. Şirketten bir kaynak ise Porsche SE’nin tutumunun Blume’un yeniden yapılanma planına destek olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

IG METALL FABRİKA KAPANIŞLARINA KARŞI

Volkswagen’in denetleme kurulunda Porsche SE, işçi temsilcileri ve Aşağı Saksonya eyaleti temsilcileriyle birlikte yer alan IG Metall, işçileri savunmaya ve fabrika kapanışlarına karşı çıkmaya devam edeceğini açıkladı.

Sendika sözcüsü, "(Sahip aileler) temettülerini güvence altına almak için, yıllar boyunca bu karları elde edenlerin geçim kaynaklarını tehlikeye atmaya razı görünüyorlar" dedi.

Sendika, rekabet gücünün yalnızca maliyetlerde yapılacak kesintilerle değil, cazip ürünler, inovasyon ve net, ileriye dönük bir stratejiyle sağlanabileceğini belirtti.

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İşçi temsilcileri kurulu, Porsche SE’nin açıklamalarını dikkate aldığını ancak grubun geleceğine ilişkin görüşmelerin devam etmesi nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağını bildirdi. Aşağı Saksonya eyalet hükümeti ise yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Lattwein, Porsche SE’nin Volkswagen yönetimini ve yeniden yapılanma önerilerini desteklediğini belirterek, "Rekabetçilik hedefimizdir. Bunu elde etmek için her seçenek değerlendirilmelidir" dedi.

PORSCHE SE’NİN KÂRI GERİLEDİ

Volkswagen’in yüzde 31,9’una ve Porsche’nin yüzde 12,5’ine sahip olan Porsche SE, cuma günü vergi sonrası düzeltilmiş yarıyıl kârının yüzde 14,5 düşüşle 949 milyon euroya gerilediğini açıkladı.

Holding şirketinin hisseleri, finansal sonuçların açıklanmasının ardından yüzde 1,7’ye kadar geriledi ancak günün ilerleyen saatlerinde kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Cuma sabahı büyük ölçüde yatay seyreden Volkswagen ve Porsche hisseleri ise son yıllarda önemli ölçüde değer kaybetti.

Porsche SE ayrıca, iki temel yatırımında kaydedilen değer düşüklüğü zararlarının da etkisiyle yılın ilk altı ayında vergi sonrası 2,2 milyar euro net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 338 milyon euro net kâr elde etmişti.