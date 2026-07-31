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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün

        MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün

        Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 07:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün

        Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, 2026 yılına ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.

        Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

        Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

        PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

        İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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