Petrol fiyatları, yatırımcıların İran savaşını sona erdirme ve abluka altındaki Hürmüz Boğazı'ndan trafiği yeniden başlatma çabalarında ilerleme olup olmadığını görmeyi beklemesiyle, önceki iki işlem günündeki sert düşüşlerin ardından çarşamba günü de gerilemeye devam etti.

Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07.50 itibarıyla yüzde 0,86 düşüşle varil başına 78,68 dolara geriledi. Hafta başından bu yana ise yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Petrolde yaşanan bu düşüş yurt içinde motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine ortalama 1 lira indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 83 TL'nin altına düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

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Benzin litre fiyatı: 67.27 TL

Motorin litre fiyatı: 80.01 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 68.52 TL

Motorin litre fiyatı: 81.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 69.07 TL

Motorin litre fiyatı: 81.96 TL

LPG litre fiyatı: 34.21 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 69.87 TL

Motorin litre fiyatı: 82.86 TL

LPG litre fiyatı: 34.51 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsilidir.