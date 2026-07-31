Motorine zam pompaya yansıdı!
Motorinin litresine ortalama 3 lira 77 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 84 TL'ye yaklaştı
Petrol, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanamamasına rağmen kritik deniz geçiş noktalarından petrol akışının artmasıyla cuma günü geriledi.
Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07:30 itibarıyla yüzde 1,15 düşüşle varil başına 88,01 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 1,8 düşüşle varil başına 82,09 dolara indi.
Akaryakıtaki bu dalgalanma yurt içinde motorin fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Motorinin litresine ortalama 3 lira 77 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 84 TL'ye yaklaştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 67.18 TL
Motorin litre fiyatı: 80.97 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 68.14 TL
Motorin litre fiyatı: 82.09 TL
LPG litre fiyatı: 31.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 68.44 TL
Motorin litre fiyatı: 82.37 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 68.99 TL
Motorin litre fiyatı: 82.92 TL
LPG litre fiyatı: 31.61 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 69.78 TL
Motorin litre fiyatı: 83.83 TL
LPG litre fiyatı: 31.91 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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