Audi büyük oynuyor: Tarihinin en büyük modeli Q9 tanıtıldı

Audi, ürün gamında ilk kez “9” rakamını kullandığı yeni amiral gemisi SUV modeli Q9’u tanıttı. Markanın bugüne kadar geliştirdiği en büyük otomobil olan Q9, geniş iç mekânı, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve uzun yolculuklara odaklanan konfor özellikleriyle premium SUV segmentinde konumlanıyor.

Yeni model, standart olarak üç sıra ve yedi koltuklu düzende sunuluyor. Altı koltuklu opsiyonel versiyonda ise ikinci sırada elektrikli olarak ayarlanabilen iki bağımsız koltuk bulunuyor. Business class konforu sunmayı hedefleyen bu koltuklar, yolculara daha geniş bir kişisel alan sağlıyor.

Üçüncü sıradaki koltuk sırtlıkları tek bir düğmeyle ayrı ayrı katlanabiliyor. İkinci sıradaki dış koltuğun öne doğru hareket edebilmesi ise çocuk koltuğunu çıkarmadan üçüncü sıraya geçiş yapılmasına imkân tanıyor. Ön bölümde sunulan spor koltuk plus; havalandırma ve masaj özellikleriyle uzun yolculuklardaki konforu artırıyor.

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OTOMATİK KAPILAR İLE GELDİ

Q9 ile birlikte Audi’de ilk kez otomatik kapılar sunuluyor. Çevresel sensörler, kapıların hareket alanındaki kişi ve nesneleri algılayarak olası temas durumunda sistemi durduruyor.

Elektrikli yumuşak kapanma mekanizması, kapıların sessiz ve kontrollü biçimde kapanmasını sağlıyor. Otomatik kapılar, myAudi mobil uygulaması üzerinden de yönetilebiliyor.

İç mekândaki ferahlık hissini, 1,5 metrekareyi aşan yüzeyiyle Audi’nin şimdiye kadar kullandığı en büyük panoramik cam tavan tamamlıyor. Standart olarak açılabilen tavan, havalandırma konumuna da getirilebiliyor.

Opsiyonel şeffaflık ayarında cam tavan dokuz farklı bölüme ayrılıyor. Kullanıcılar, her bölümü bağımsız biçimde kontrol ederek kabine giren gün ışığını ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor.

MARKANIN BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK MODELİ

Yeni Audi Q9; 5.31 metre uzunluğa, 2.21 metre genişliğe, 1.81 metre yüksekliğe ve 3.14 metre aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle model, Audi tarihinin en büyük otomobili olma özelliğini taşıyor.

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Dikey ön tasarım Q9’a güçlü bir görünüm kazandırırken uzun aks mesafesi, geniş arka kapılar ve belirgin arka çıkıntı geniş iç mekânın dış tasarımdaki karşılığını oluşturuyor.

Model, standart Advanced ve opsiyonel S line olmak üzere iki farklı tasarım paketiyle sunuluyor. Advanced versiyon daha seçkin bir görünüm ortaya koyarken S line, sportif tasarım ayrıntılarıyla öne çıkıyor. Q9’da 23 inçe kadar büyüyen alaşım jant seçenekleri de bulunuyor.

FAR TEKNOLOJİSİ DÜNYADA BİR İLK

Yeni Audi Q9’da üçüncü nesil dijital OLED arka far teknolojisi kullanılıyor. Ultra ince camdan üretilen kavisli OLED paneller, dünyada ilk kez seri üretim bir otomobilde sunuluyor.

Gövde çizgilerini üç boyutlu biçimde takip eden paneller, arka aydınlatmayı aracın tasarımının bir parçası hâline getiriyor. Işığın daha geniş açılardan görülebilmesi, güvenliğe de katkı sağlıyor.

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Gelişmiş sinyal sistemi, gece yapılan dönüşlerde veya şerit değişikliklerinde ön ve arka sinyallerle eş zamanlı olarak zemine yön göstergesi yansıtıyor. Mikro LED modüllü dijital Matrix LED farlar ise ışığı yol ve trafik koşullarına göre yönlendiriyor.

Q9’da sunulan adaptif sürüş asistanı plus, onaylanmış otoyol kesimlerinde 130 kilometre hıza kadar direksiyon, hızlanma ve frenleme işlevlerini yönetebiliyor. SAE Seviye 2 kapsamındaki sistemde sürüş sorumluluğu sürücüde kalıyor.

V6 MOTOR VE 4X4 STANDART

Yeni Audi Q9, ilk aşamada 3.0 litrelik V6 TDI motorla satışa sunulacak. Motor, 299 beygir güç ve 630 Nm tork üretiyor.

Seçili Avrupa pazarlarında daha sonra 245 beygir güç ve 500 Nm tork üreten bir diğer versiyon da ürün gamına eklenecek. Q9’un Türkiye pazarına ise 2027 yılında giriş yapması planlanıyor.

MHEV plus hafif hibrit teknolojisi, kalkış ve ara hızlanmalarda sisteme 24 beygire kadar ek güç desteği sağlıyor. Elektrikli kompresör de düşük motor devirlerinde daha hızlı tepki alınmasına yardımcı oluyor.

Sekiz ileri tiptronic şanzıman ve quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.

Standart adaptif havalı süspansiyon, sürüş koşullarına göre amortisör sertliğini ve araç yüksekliğini otomatik olarak ayarlıyor. Opsiyonel tüm tekerleklerden yönlendirme sistemi ise düşük hızlarda manevra kabiliyetini artırırken yüksek hızlarda daha dengeli ve hassas bir sürüş sağlıyor.