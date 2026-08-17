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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cengiz Enerji, yenilenebilir kaynaklardan 504.829 megavatsaat elektrik üretti

        Cengiz Enerji, yenilenebilir kaynaklardan 504.829 megavatsaat elektrik üretti

        TEİAŞ verilerine göre temmuz ayında üretilen toplam elektriğin yüzde 58,44'ü yenilenebilir kaynaklardan elde edilerek oransal bazda son 10 yılın rekoru kırıldı. Temmuzda yenilenebilir kaynaklardan toplam 20 milyon 300 bin Mwh'lik elektrik üretimi yapılırken, Cengiz Enerji bu üretimin 504.829 Mwh'lik kısmını gerçekleştirdi. Şirket, Türkiye'de temmuz ayında yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin yüzde 2,49'luk kısmını üretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cengiz Enerji, yenilenebilir kaynaklardan 504.829 megavatsaat elektrik üretti

        Türkiye'de yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikte rekorlar kırılmaya devam ediyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) yayınladığı verilere göre temmuz ayında üretilen toplam elektriğin yüzde 58,44'lük kısmına denk gelen 20 milyon 300 bin Mwh'lik elektrik üretimi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Bu oran TEİAŞ'ın veri yayınlamaya başladığı 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana temmuz ayında kaydedilmiş en yüksek yenilenebilir enerji payını temsil ediyor.

        Türkiye'nin özel sektörde en büyük elektrik üreticisi Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz Enerji, temmuz ayında yenilenebilir kaynaklardan üretilen toplam elektriğin yüzde 2,49'luk kısmına denk gelen 504 bin 829 Mwh'lık elektrik üretimi gerçekleştirdi. Açıklamaya göre Cengiz Enerji bu üretimi ile yaklaşık 2,5 milyon kişiye yenilenebilir enerji sağlamış oldu.

        "ÖNCEKİ AYLARDA DA REKOR ÜRETİM YAPILDI"

        Cengiz Enerji'nin ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlayarak yenilenebilir kaynaklı üretimini artırdığını kaydeden Cengiz Enerji CEO'su Ahmet Türkoğlu "Şirketimizin yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerinde, geçtiğimiz aylarda önemli üretim rakamlarına ulaştık. Kış aylarının yoğun yağışlı geçmesi sayesinde özellikle hidroelektrik santrallerimizde (HES) 5 yılın üretim rekorunu kırdık. Temmuz ayında ise tüm sektör olarak Türkiye'de yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminde oransal olarak rekora imza attık. Ülkemizin yenilenebilir kaynaklı üretimine önemli bir katkı sunmuş olmaktan mutluyuz. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılarken, enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve daha düşük karbonlu bir üretim yapısına geçişi hızlandırmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırarak üretim portföyümüzdeki yenilenebilir enerjinin payını artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümüne yatırım yapmaya ve ülkemizin enerjide daha güçlü, daha bağımsız bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

        TOPLAM KURULU GÜCÜ 5.162 MW

        Bugün Türkiye'de toplam 5.162 MW'lık kurulu güce sahip olan Cengiz Enerji'nin 3.171 MW'lık kısmı, yenilenebilir enerji kaynaklı santraller oluşturuyor. Cengiz Enerji'nin kurulu gücünün 2.265 MW'ı hidroelektrik, 129 MW'ı rüzgar, 777 MW'ı da güneş enerji santrallerinden geliyor. Öte yandan şirketin, Türkiye'nin üç bölgesindeki elektrik dağıtım hizmetleri kapsamında 9,1 milyon abonesi bulunuyor.

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