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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cep telefonu ithalatında 250 dolarlık gözetim kıymeti uygulanmaya başladı

        Cep telefonu ithalatında 250 dolarlık gözetim kıymeti uygulanmaya başladı

        Ticari olarak ithal edilen bazı cep telefonlarında 200 dolar olan gözetim kıymeti, 10 Ağustos itibarıyla 250 dolara yükseltildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        Telefonlarda yeni fiyat düzenlemesi

        Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme 11 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemede, uygulamanın başlaması için 30 günlük geçiş süresi öngörüldü. Sürenin tamamlanmasıyla yeni gözetim kıymeti bugün yürürlüğe girdi.

        Düzenleme, 8517.13.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kapsamında yer alan cep telefonlarını kapsıyor. Bu ürünlerde cihaz başına belirlenen gözetim kıymeti yüzde 25 oranında artırıldı.

        UYGULAMA TİCARİ İTHALATLA SINIRLI

        Gözetim kıymeti, ithal edilen ürünün gümrük işlemlerinde dikkate alınan referans değeri ifade ediyor. Telefonun beyan edilen ithalat kıymetinin 250 doların altında olması durumunda gözetim uygulaması kapsamında 250 dolarlık değer esas alınıyor.

        Yeni düzenleme, telefonların satış fiyatının 250 dolar olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Ayrıca cihaz başına 250 dolarlık yeni bir vergi veya harç getirilmiyor.

        Uygulama ticari ithalatla sınırlı. Yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilen cep telefonları ile bu cihazların IMEI kayıt ücretleri düzenlemenin kapsamında bulunmuyor.

        Gözetim uygulaması, ithalatta ürün değerinin düşük beyan edilmesini önlemeye yönelik olarak kullanılıyor. Cep telefonlarında daha önce 200 dolar olan gözetim kıymeti, 10 Ağustos’tan itibaren 250 dolar üzerinden uygulanacak.

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