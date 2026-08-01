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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'den ABD yaptırımlarına kınama: Pekin, şirketlerinin çıkarlarını koruyacağını açıkladı

        Çin'den ABD yaptırımlarına kınama: Pekin, şirketlerinin çıkarlarını koruyacağını açıkladı

        ABD'nin 43 Çinli şirketi Uygur zorunlu çalıştırma iddiaları nedeniyle kara listeye almasının ardından Pekin, yaptırımları "ekonomik baskı" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Çin'den ABD yaptırımlarına kınama

        Washington, Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı oldukları iddiaları üzerine 43 Çinli şirketi ithalat kara listesine ekledi; Çin ise bu iddiaları reddediyor.

        Devlet medyasına göre Çin, Cumartesi günü ABD'nin Uygur Zorunlu Çalıştırma Önleme Yasası Kuruluş Listesi'ne 40'tan fazla Çinli kuruluşu eklemesini şiddetle kınadı, bu adımı "ekonomik baskı" olarak nitelendirdi ve şirketlerinin çıkarlarını koruma sözü verdi.

        Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin bu hamlesinin gerçek bir temele dayanmadığını belirterek, Washington'ı zorla çalıştırma ve insan hakları ihlalleri iddialarını iç hukuk kapsamında tek taraflı yaptırımlar uygulamak için bahane olarak kullanmakla suçladı. (Xinhua Haber Ajansı)

        BAKANLIK YAPTIRIMLARIN KÜRESEL ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

        Bakanlık, bu önlemlerin Çinli işletmelerin meşru haklarına zarar vereceğini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerini aksatacağını belirtti.

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        Sözcü ayrıca yaptırımların zamanlamasını da eleştirerek, yaptırımların Çin ve ABD ticaret yetkililerinin Pekin'in istikrarlı ikili ekonomik ilişkileri sürdürme konusunda samimi ve yapıcı görüşmeler olarak tanımladığı görüşmelerden bir gün sonra açıklandığını belirtti.

        Çin, zorunlu çalıştırmaya karşı olduğunu yineledi, kuzeybatı Sincan bölgesindeki zorunlu çalıştırma iddialarını reddetti ve Amerika Birleşik Devletleri'ni konuyu siyasallaştırmayı bırakmaya çağırdı.

        Pekin, Çinli şirketlerin çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını söyledi.

        Cuma günü ABD, Uygurlar ve diğer azınlık gruplarını kapsayan zorunlu çalıştırma ile bağlantılı oldukları iddiaları üzerine 43 Çinli şirketi ithalat kara listesine ekledi.

        Uygur Zorunlu Çalıştırma Önleme Yasası (UFLPA) kapsamında duyurulan bu eklemeler, Trump yönetimi dönemindeki ilk genişlemeyi ve yasanın Aralık 2021'de yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan en büyük tek seferlik eklemeyi temsil ediyor.

        SİNCAN TARTIŞMASI SÜRÜYOR

        Sincan, 10 milyondan fazla Uygur'a ev sahipliği yapıyor. Türk kökenli Müslüman grup, uzun zamandır Çin'i kültürel, dini ve ekonomik ayrımcılıkla suçluyor. Pekin ise insan hakları ihlalleri iddialarını sürekli olarak reddederek, ABD'nin suçlamalarını iç işlerine müdahale olarak nitelendiriyor.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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