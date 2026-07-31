Danıştay İkinci Dairesi, kamu görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarında süre hesabına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapan bir memur hakkında verilen disiplin cezası, ilk derece mahkemesince soruşturmanın bir aylık zamanaşımı süresi geçtikten sonra başlatıldığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştı.

CİMER BAŞVURUSUYLA BAŞLADI

Dosyaya göre disiplin soruşturmasının dayanağını oluşturan CİMER başvurusu 10 Kasım 2023'te idareye ulaştı. İdare ise soruşturma onayını 11 Aralık 2023'te verdi.

İlk derece mahkemesi, bir aylık sürenin 10 Aralık 2023'te sona erdiğini, bu tarihin pazar gününe denk gelmesinin süreyi uzatmayacağını belirterek disiplin cezasını hukuka aykırı bulmuştu.

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SÜRE İLK İŞ GÜNÜNDE SONA ERER

Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay İkinci Dairesi ise farklı değerlendirme yaptı.

Kararda, disiplin soruşturmalarındaki sürelerin hesaplanmasında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Danıştay, sürenin son gününün resmi tatil veya hafta sonuna rastlaması halinde sürenin tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzayacağını vurguladı. Bu nedenle 10 Aralık 2023 Pazar günü sona eren bir aylık sürenin, 11 Aralık Pazartesi günü başlatılan soruşturma açısından zamanaşımına uğramadığı sonucuna ulaştı.

KANUN YARARINA BOZULDU

Danıştay, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını kanun yararına bozdu. Kanun yararına bozma kararı, kesinleşmiş davanın sonucunu değiştirmese de benzer uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk kuralını ortaya koyması bakımından emsal niteliği taşıyor.