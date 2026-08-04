Enda Enerji Holding yılın ilk yarısında net elektrik üretimini yüzde 67 artırdı

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle Türkiye’nin sürdürülebilir enerji arzına katkı sağlayan Enda Enerji Holding, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin uzlaştırmaya esas net elektrik üretimi verilerini açıkladı. Şirketin Ocak-Haziran 2026 dönemindeki toplam elektrik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 artarak 307,52 GWh’ye ulaştı. Enda Enerji Holding’in üretimi, 2024 yılının ilk altı aylık dönemiyle karşılaştırıldığında da yüzde 56 yükseldi.

Hidroelektrik üretimi yüzde 222 arttı

Kaynak bazında değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısındaki en güçlü artış hidroelektrik santrallerinde gerçekleşti. Bölgedeki hidrolojik koşulların iyileşmesinin etkisiyle hidroelektrik santrallerinin üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 222 artarak 170,03 GWh seviyesine çıktı. Rüzgâr enerjisi santrallerinin üretimi, geçen yılın aynı dönemine paralel seyrederek 114,29 GWh olarak gerçekleşti. Şirketin jeotermal enerji santralindeki üretim ise bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 29 artışla 23,19 GWh seviyesine ulaştı.

"Dengeli üretim portföyümüz, şirketin toplam üretim performansını destekledi"

Enda Enerji CEO’su Hüseyin Metin Tuncay, yılın ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, farklı yenilenebilir kaynaklardan oluşan portföyümüzün sağladığı dengeyi ve üretim altyapımızın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Hidrolojik koşullardaki iyileşme hidroelektrik üretimimizi desteklerken, rüzgâr ve jeotermal kaynaklarımızın istikrarlı katkısı da toplam performansımızı güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde de kaynak çeşitliliğimizi, operasyonel verimliliğimizi ve sürdürülebilir üretim yaklaşımımızı odağımızda tutarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne uzun vadeli değer sunmayı sürdüreceğiz."