Erol Öztürkoğlu: Sigorta ve emeklilik alanında bütüncül çözümler sağlamayı hedefliyoruz

Hedef Yatırım Bankası, Fibasigorta ve HDI Fibaemeklilik ile hayata geçirdiği iş birliğiyle bankacılık ve yatırım hizmetlerini aynı ekosistem içinde buluşturuyor.

Hedef Yatırım Bankası, müşterilerinin farklı finansal ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunma hedefi doğrultusunda Fibasigorta ve HDI Fibaemeklilik ile iş birliğine imza attı. Bankasürans modeliyle hayata geçirilen iş birliği kapsamında bankacılık hizmetleri ile sigorta ve bireysel emeklilik çözümleri aynı hizmet ekosistemi içinde bir araya getirilecek.

İş birliğinin ilk aşamasında Hedef Yatırım Bankası’nın kurumsal ve ticari müşterileri, yatırım, kredi ve diğer bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra güvence ve birikim ürünlerine de kolaylıkla erişebilecek. Böylece firmalara farklı finansal gereksinimlerini tek bir ekosistem üzerinden yönetebilecekleri daha kapsamlı bir hizmet deneyimi sunulacak.

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İlerleyen dönemde ise yatırım müşterilerine bireysel emeklilik, DASK ve kasko başta olmak üzere farklı sigorta ve emeklilik ürünlerinin sunulması planlanıyor. İş birliğiyle müşterilerin yatırım, finansman, birikim ve güvence ihtiyaçlarına bütüncül biçimde yanıt verilmesi hedefleniyor.

Hedef Yatırım Bankası, söz konusu iş birliğiyle ürün ve hizmet çeşitliliğini artırırken müşterilerinin finansal yolculuklarının farklı aşamalarında ihtiyaç duyabilecekleri çözümlere daha hızlı ve kolay erişmelerini amaçlıyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN FİNANSAL YOLCULUKLARININ HER AŞAMASINDA YANLARINDAYIZ"

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Hedef Yatırım Bankası Kurumsal Strateji ve İş Yönetimi Genel Müdür Başyardımcısı Betügül Toker, “Hedef Yatırım Bankası olarak müşterilerimizin finansal yolculuklarının her aşamasında yanlarında olmayı önceliklendiriyoruz. Fibasigorta ve HDI Fibaemeklilik ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde öncelikle kurumsal ve ticari firmalarımız, yatırım, kredi ve bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra güvence ve birikim çözümlerine de aynı ekosistem içinde kolayca erişebilecek. Devam eden süreçte ise yatırım müşterilerimize bireysel emeklilik, DASK ve kasko başta olmak üzere sigorta ve emeklilik çözümleri sunacağız. Bankasürans modeliyle geliştirdiğimiz bu bütüncül yaklaşımın müşteri deneyimini bir adım öteye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Hedef Yatırım Bankası ile birlikte çıktıkları bu yolculuğun, sigorta ve emeklilik çözümlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli ve değerli bir iş birliği olduğunu vurgulayan HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, şunları söyledi: “Hedef Yatırım Bankası’nın bireysel ve tüzel müşterilerine; Fibasigorta’nın hayat dışı ürünleri ile HDI Fibaemeklilik’in bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerini iş birliği kapsamında sunarak, önümüzdeki dönemde sigorta ve emeklilik alanında bütüncül çözümler sağlamayı hedefliyoruz. Bankasürans modeli sayesinde müşterilerimizin finansal ve sigorta ihtiyaçlarına tek noktadan en iyi şekilde yanıt verebileceğiz. İş birliğimizi, dijitalleşme yol haritamız doğrultusunda, zaman içinde yeni ürün ve hizmetlerle daha da derinleştirmeyi planlıyoruz.”