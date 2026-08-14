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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fatih Erünsal:"Teknoloji ekosistemine uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz”

        Fatih Erünsal:"Teknoloji ekosistemine uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz”

        Global ve yenilikçi teknoloji ürünlerini hızlı ve güvenli şekilde bilişim ekosistemiyle buluşturan önde Katma değerli teknoloji dağıtıcısı Penta Teknoloji, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        "Teknoloji ekosistemine uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz"

        Yılın ilk 6 ayında Penta Teknoloji’nin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 17,3 milyar TL’ye yükselirken, brüt kârı da yüzde 30 artışla 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket 155,1 milyon TL vergi öncesi kâr elde ederken, FAVÖK yüzde 24 artışla 616,5 milyon TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

        "İŞ ORTAKLARIMIZIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNU DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

        Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin 2026 yılının ilk yarısına ilişkin performansını şöyle değerlendirdi:

        “Penta Teknoloji olarak, 35 yılı aşan deneyimimiz, güven ve yenilik odaklı güçlü ekosistemimizle dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinin ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunuyor; işletmelerin ve tüketicilerin dijital dönüşüm yolculuğuna ve sektörün büyümesine katkı sağlıyoruz. 2026 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve satıştan tedarik zincirine uzanan iş yapış süreçlerimize yönelik yatırımlarımızın önemini ortaya koydu. Güçlü iş ortaklıklarımız, geniş ürün portföyümüz ve dijitalleşmeyi merkeze alan iş modelimiz sayesinde değişen pazar dinamiklerine hızla uyum sağlayarak büyüme performansımızı devam ettirdik.

        Yılın ikinci yarısında da yapay zekâ, veri yönetimi ve bulut teknolojileri başta olmak üzere odaklandığımız alanlarda büyüme istikrarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Verimliliğimizi artıran dijital yatırımlarımız, operasyonel mükemmellik anlayışımız ve insan odaklı kurum kültürümüzle büyüme hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönem, iş ortaklarımızın dijital dönüşüm yolculuğunu desteklemeye ve teknoloji ekosistemine uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz.”

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