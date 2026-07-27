Gelir İdaresi'nden uyarı: 3 gün boyunca bazı vergi işlemleri yapılamayacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve geliştirme çalışmaları nedeniyle bazı beyanname hizmetlerinde geçici kesinti yaşanacağını duyurdu
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:02 Güncelleme:
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle bazı beyanname hizmetlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 1 Ağustos 2026 saat 00.00 ile 3 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi yapılamayacak.
ÇALIŞMALARIN ARDINDAN TEKRAR AÇILACAK
Açıklamada, söz konusu kesintinin e-Beyan sistemlerinde yürütülecek teknik çalışmalar kapsamında uygulanacağı belirtilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistemlerinin ivedilikle yeniden kullanıma açılacağı ifade edildi.
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