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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İndirim reklamlarında yeni dönem! Düzenleme 1 Ağustos'ta zorunlu olacak

        İndirim reklamlarında yeni dönem! Düzenleme 1 Ağustos'ta zorunlu olacak

        Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. İndirimli satış reklamlarında yanıltıcı algıyı önlemek amacıyla son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Şartlı satışlar da kapsama dahil edilirken, çabuk bozulan ürünlerde bir önceki fiyat baz alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Ticaret Bakanlığı açıkladı, 1 Ağustos'ta zorunlu olacak

        Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı indirim kampanyalarından korumak ve reklamlarda şeffaflığı artırmak amacıyla hazırladığı yeni yönetmelik değişikliğini hayata geçiriyor. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor.

        Düzenlemeyle birlikte sahte indirim algılarının önüne geçilmesi ve adil rekabet ortamının sağlanması hedefleniyor.

        10 GÜNLÜK EN DÜŞÜK FİYAT ESAS ALINACAK

        İndirimli satış reklamlarında, indirimden önceki fiyat olarak indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat baz alınacak. Böylece fiyatı önce yükseltip ardından büyük indirim yapılmış gibi gösteren uygulamaların önüne geçilecek.

        ŞARTLI SATIŞLAR İNDİRİM KAPSAMINDA

        Tüketicilere indirim veya benzeri avantajları belirli bir koşula bağlayan (örneğin "X tutarında alışverişe Y ürünü indirimli") şartlı satış reklamları da artık indirimli satış kurallarına tabi olacak.

        ÇABUK BOZULABİLEN ÜRÜNLER VE HİZMETLER

        Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmet sektörüne yönelik reklamlarda ise bir önceki fiyat esas alınarak bilgilendirme yapılacak. Bakanlık, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve piyasadaki şeffaflığın artırılması amacıyla denetim ve düzenleme çalışmalarının kararlılıkla süreceğini bildirdi.

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