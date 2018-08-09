Haberturk.com http://www.facebook.com/Haberturk http://www.twitter.com/haberturk internet@haberturk.com IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad'ın 41 milyar doları vardı ama 4000 dolarlık araba kullandı... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi

Mobilya devi IKEA'nın kurucusu olan ve 41 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Ingvar Kamprad bu yılın başında 91 yaşında hayata veda etti. Peki 41 milyar dolar servete rağmen 1993 model otomobile binen ve tutumluluğu ile ün salmış Kamprad nasıl bir insandı, bu başarıları nasıl kazandı... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikayesi.