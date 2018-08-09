IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad'ın 41 milyar doları vardı ama 4000 dolarlık araba kullandı... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi

25.07.2017 - 14:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mobilya devi IKEA'nın kurucusu olan ve 41 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Ingvar Kamprad bu yılın başında 91 yaşında hayata veda etti. Peki 41 milyar dolar servete rağmen 1993 model otomobile binen ve tutumluluğu ile ün salmış Kamprad nasıl bir insandı, bu başarıları nasıl kazandı... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikayesi. 

  • 1 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad, Bloomberg Indeksi'ne göre 41 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarındandı. Fakat ikinci el kıyafet giymesi veya saçlarını fiyatların ucuz olduğu ülkelerde kestirmesi gibi bir milyarder için garip denebilecek alışkanlıklarıyla gündem oldu. 

  • 2 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Kullandığı otomobil ise sadece 4 bin dolar değerindeydi. Ayrıca hayatında çok büyük bir pişmanlığı da vardı. 

     

  • 3 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Ingvar Kamprad 41 milyar dolar civarındaki servetiyle dünyanın sayılı zenginlerindendi. IKEA'nın kurucusu olan kurt iş adamı, kibrit çöpü satarak başlamıştı.

    Tasarruf etmek ve para kazanmak için özel hayatında ve şirket yönetiminde inanılmaz yöntemler uygulayan Ingvar Kamprad, Varyemez Amca olarak da biliniyordu. 92 yaşındaki milyarderin inanılmaz öyküsü...

  • 4 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    1926 yılında çiftçi bir ailenin oğlu olarak İsveç'in fakir bölgelerinden Smaland'da dünyaya gelen Ingvar Kamprad daha 5 yaşındayken komşularına kibrit çöpü satarak ticaret hayatına başlıyor.

  • 5 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Kamprad, 10 yaşına geldiğinde Noel zamanı mahallede bisikletle dolaşarak yılbaşı dekorasyonları, balık ve kalem de satmaya başlıyor. 

  • 6 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    2-3 katına, müşterisini bulduğunda maliyetinin 5 misline sattığı ürünlerden inanılmaz mutlu olduğunu da gizlemiyor. Hatta bunun hayatındaki en büyük tatmin olduğunu söylüyor.

  • 7 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Okumayı geç sökse de derslerinde başarılı olan Ingvar Kamprad arkadaşları oyun oynarken para biriktirmeye başlıyor ve 1943 yılında babasının hediye olarak verdiği parayla da IKEA markasını yaratıyor.

  • 8 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    IKEA markası kendi isim ve soyisminin, çiftliklerinin (Elmtaryd) ve köyünün (Agunnaryd) baş harflerinin birleşiminden ibaret. Özel bir anlamı yok.

  • 9 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Pek çok tüketim mallarının satıldığı IKEA için Kamprad, asıl talep edilen kalemler için hayatında ilk kez 63 dolar kredi çektiğini söylüyor. O parayla Paris'ten 500 kalem getirtmiş.

  • 10 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Ücretsiz kahve ve kurabiye ikram ederek kalemlerin promosyonlarını yapan IKEA çok başarılı olunca Kamprad, fırsat bulduğunda bu taktiği uygulamaya devam etmiş. 

  • 11 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    11 | 57

    IKEA restoranları fikri ta o zamanlar aklına geliyor ve bugün sadece mağazalardaki restoran ve cafelerin geliri 1.8 milyar dolar.

  • 12 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    12 | 57

    IKEA, asıl patlamayı ise 1951 yılında girdiği mobilya işinde yaptı. Rakibi Alvesta'nın gazete ilanıyla lüks sanılan mobilyacılığa kayıtsız kalamayan Kamprad, ucuz üreticilerle anlaşarak şu an çok moda olan ilk kataloğunu bastı.

  • 13 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    13 | 57

    60 tane pahalı sandalye satmaktansa 600 tane ucuz sandalye satmak daha iyidir düsturuyla hareket eden Kamprad, fiyatları kırdığı için tedarikçilerden boykot yese de pes etmemiş. 

  • 14 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    14 | 57

    Ülke içerisinde kurduğu montaj fabrikasına Polonya'dan mobilya hammaddesi ithalatına başlayarak kendi üretimine başlamış.

  • 15 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    15 | 57

    Günümüzde bilinen türden ilk IKEA mağazasının açılış tarihi ise 1953. 

  • 16 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    16 | 57

    Amerika'daki öde taşı sistemini inceleyen ve etkilenen Kamprad, 1965 yılında Stockholm merkezinin dışında 31 bin metrekarelik en büyük mağazasını açtı.

  • 17 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    17 | 57

    Kamprad'ın kiraları düşüren, mağaza kapasitesini ve park alanlarını genişleten bu dahiyane fikriyle firması daha fazla müşteriye ulaştı.

  • 18 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    18 | 57

    Nakliye maliyetlerini azaltmak için de birleştirilmeye hazır mobilya parçalarıyla satış yapılmaya başlandı. İçlerine kılavuz kondu ve bulmaca gibi gelen bu mobilya işini insanlar çok sevdi.

  • 19 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    19 | 57

    Yetmedi, insanların aldıklarını taşıması için bir de araçların üstlerine monte edilen kızak fikrini geliştirip satmaya başladı. Satışlar çok kısa sürede 2 misli artış gösterdi.

  • 20 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    20 | 57

    IKEA mağazalarındaki rafların talepten dolayı çabuk boşaldığını görünce mağazayı showroom olarak kullanmaya karar verdi ve depoyu ayırdı. İnsanlar mağazadan ürün seçip depodan yükleme başladılar.

  • 21 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    21 | 57

    Kamprad, böylelikle taşıma işini de müşteriye yaptırarak ana giderlerinden birini paralı hâle getirdi ve ciddi tasarruf etmekle kalmadı, üstüne servet kazandı

  • 22 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    22 | 57

    Ingvar Kamprad'ın tek tasarruf yöntemi bu değil elbette. Kurt iş adamı sırf az vergi ödemek için firmasını önce Kopenhag'a, ardından Amsterdam'a taşıdı.

  • 23 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    23 | 57

    Kamprad, tasarruf etmek için saçlarını gelişmekte olan ülkelerde kestiriyor. 2016 yılında verdiği bir röportajda son olarak Vietnam'da berbere gittiğini söylemişti.

  • 24 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    24 | 57

    Berber kuralını, bir defaya mahsus, 2008 yılında Hollanda'da bozmuş. Bir davete gitmek için 22 euro tutarındaki faturayı ödemek zorunda kalmış.

  • 25 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    25 | 57

    IKEA'nın kurucusu kıyafet konusunda da oldukça tutumlu. Bit pazarından, ikinci el kıyafetler alarak gardrobunun büyük bir kısmını oluşturuyor.

  • 26 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    26 | 57

    Yıllardır aynı cüzdanı, saati kullanmaktan gocunmuyor. Bu tarz ürünlerin birer amaç değil araç olduğunu düşünerek gösterişini yapmayı anlamsız buluyor.

  • 27 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    27 | 57

    Kamprad iş yemeğe gelince de Michelin yıldızlı ya da lüks restoranları bir kenara bırakarak IKEA restoranlarını tercih ediyor. 

  • 28 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    28 | 57

    Hatta sayıyla verilen tuz ve karabiberi de evine götürerek kullandığını söylüyor.

  • 29 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    29 | 57

    Zenginlikte kendisiyle aşık atmayacak kişiler özel uçaklarda seyahat ederken Kamprad ucuz uçuş firmalarıyla ekonomi sınıfında işini halletmeyi seviyor. Bu alışkanlığını hep sürdürüyor. 

  • 30 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    30 | 57

    Araba konusunda aşırı mütevazı bir seçimi var. 1993 model steyşın vagon Volvo 240 marka otomobilini 20 yılı aşkın bir süredir kullanmaya devam ediyor. Araç ABD'deki ikinci el otomobil sitelerinde 3500-4 bin dolar gibi fiyatlarla satılıyor. Türkiye'de fazla bulunmasa da yine ikinci el sitelerde bu araca 14 bin lira civarında fiyat biçiliyor. 

  • 31 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    31 | 57

    Kamprad'ın ev tercihi de bir o kadar sade. Az vergi vermek için gittiği İsviçre'den 2014 yılında İsveç'e dönen iş adamı mobilyalarını 88 yaşında olmasına rağmen kendisi kurmuş.

  • 32 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    32 | 57

    Ev için erzak alışverişini yaparken marketlerin indirim günlerini takip ediyor, kampanyalı malları tercih ediyor ve birkaç liralık da olsa avantaj sağlayan mağaza kartlarını hep kullanıyor.

  • 33 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    33 | 57

    Kamprad'ın, eli çok sıkı olmasına rağmen, ifşa etmese de yoksullar için ciddi bağışlar yaptığı biliniyor.

  • 34 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    34 | 57

    2014 yılında ülkenin en iyi girişimcisi ödülünü alan Kamprad, buradaki konuşmasında "Evde yemek yemesine izin verilmeyen, ahıra gönderilen perişan hâlde işçiler gördüm." demişti.

  • 35 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    35 | 57

    IKEA'nın kurucusunun bir de evlat edindiği kızı ve INGKA isminde hayır işleri yapan da bir kuruluşu var.

  • 36 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    36 | 57

    Ingvar Kamprad'ın başarılarla dolu kariyerinde "hayatımın en büyük hatası" dediği kara bir lekeyi de kabulleniyor.

  • 37 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    37 | 57

    IKEA'nın kurucusu, Alman annesinin bir Hitler hayranı olması dolayısıyla bir dönem Nazi Partisi'nin toplantılarına katılmış. 

  • 38 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    38 | 57

    2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan İsveç'te Nazi faaliyetleri 1945'ten sonra devam etmiş. 20'li yaşlarının başındaki Kamprad da 1948 yılına dek toplantılara katılmayı sürdürmüş ancak sonrasında bırakmış.

  • 39 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    39 | 57

    Ingvar Kamprad, bu hatasından dolayı tüm çalışanlarına bir mektup yazarak af dilemişti.

  • 40 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    40 | 57

    Ikea’nın bugün dünya genelinde 340 adet mağazası var. Şehir merkezinden uzak, daha ucuz bölgelere mağaza açan Ikea 2016’nın ilk 8 ayında 39 milyar dolar ciroya ulaşmıştı.

  • 41 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    41 | 57

    Yazar Malcolm Galdwell için Ingvar Kamprad iş dünyasında nadir bir tür. Titizlik, açıklık ve karşı çıkma özelliklerini yenilikçiliğinin temel yapıtaşları olarak görüyor.

  • 42 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    42 | 57

    Kamprad, 100 yaşına merdiven dayamasına rağmen şirketi hâlen kendisi yönetiyor. Özellikle stratejik kararları kendisi vermekten çekinmiyor.

  • 43 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    43 | 57

    Kamprad'ın 3 oğlu Peter, Jonas ve Mathias ise şirkette üst düzey yönetimden ve özellikle yeni mağazalardan sorumlu.

  • 44 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    44 | 57

    İşte Ingvar Kamprad'ın sıra dışı hayatından önemli kareler ve kulak verilmesi gereken tavsiyeleri

  • 45 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    45 | 57

    "Bir fikriniz mi var? Güvendiğiniz biriyle etraflıca düşünün ama ayaklarınız yere bassın. Rüyalar güzeldir fakat gerçeklik hissini kaybetmemelisiniz."

  • 46 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    46 | 57

    "Eksiklerinizi tamamlayın. Her şeyi bildiğini düşünen insanlar felakettir. Benim bir çok eksiğim vardı ama becerikli çalışanlarımla açığımı kapattım."

  • 47 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    47 | 57

    "8 saat mesaiyi unutun. Gerçek bir girişimcinin zaman çizelgesi yoktur."

  • 48 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    48 | 57

    "Alçakgönüllü olun. Çevrenizde her zaman sizden daha iyisini yapabilecek ve daha iyi olan birileri vardır."

  • 49 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    49 | 57

    "Onları dinleyin fakat kararları kendiniz verin. Bir grubun asla sorumluluğu olmaz. Sadece siz mesulsünüz."

  • 50 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    50 | 57

    "Liderlik motive etmektir ve ilk sizden görmeleri iyi bir örnektir. Eleştirmeyi unutmayın fakat olumlu olanlarla başlayın."

  • 51 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    51 | 57

    "Hangi konularda yardım alabileceğinize dair fırsatlara göz atın. Eminim ki pek çok yetkili ve kurum hazır bekliyor."

  • 52 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    52 | 57

    "Hata yapma korkusuna direnmek zaman zaman tuzağa düştüğüm bir konu. Her şeye rağmen başarısızlıklarınız olabilir, öğrenmeye bakın."

  • 53 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    53 | 57

    "Rehavete kapılmayın. İşler yolunda gitmeye başladığın tatmin duygusunu koruyun ama önünüze bakın."

  • 54 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    54 | 57

    Ingvar Kamprad'ın yaşadığı ev.

  • 55 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    55 | 57

    IKEA'nın kurucusu eşi Margaretha ile alışveriş yaparken

  • 56 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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  • 57 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad hayatını kaybetti... İşte Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
    57 | 57

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Yorumlar 139
  • Misafir 12 Haziran 2018 Salı 16:02
    Örnek alıcak davranışlar var. Bazılarını abartı olarak görsekte... Geldik gidiyoruz. Şatavata son vermek lazım. Başakası için değil kendimiz için yaşamak lazım. Sıra dışı bir yaşam öyküsü...
  • Misafir 10 Mart 2018 Cumartesi 17:30
    adamın kralıymış bazıları gibi gösteriş meraklı değilmiş helal olsun
  • Misafir 19 Şubat 2018 Pazartesi 08:36
    helal olsun oysa şimdiki zeninler böyle mi hep gösteriş yapar olduk asgari ücret ile çalışan adam bile iphone x alıyor açlıktan ağzı kokuyor ama 7 bin tl lik telefon alıyoruz adam zengin oldugun halde hayatına baksanıza ne kadar mütevazi çok begendim çok teşekkür ederim. bu hikaye bana çok şey kattı.
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