İstanbul açık ara zirvede: En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?

TCMB verilere göre 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli İstanbul'da 44 bin 332 TL'ye ulaştı. İstanbul'u 35 bin 186 TL ile Muğla, 28 bin 540 TL ile İzmir izledi. Turizm kentleri Muğla, Antalya, Aydın ve Çanakkale'nin üst sıralarda yer alması, yazlık ve ikinci konut talebinin kiralar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Başkent Ankara'da ortalama kira 23 bin 921 TL olurken, sanayi şehirlerinden Kocaeli'de 23 bin 329 TL, Edirne'de ise 23 bin 131 TL seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek ortalama kiraya sahip 10 il

Sıra İl Ortalama kira (100 m²) 1 İstanbul 44.332 TL 2 Muğla 35.186 TL 3 İzmir 28.540 TL 4 Antalya 26.346 TL 5 Çanakkale 26.087 TL 6 Aydın 24.654 TL 7 Balıkesir 24.182 TL 8 Ankara 23.921 TL 9 Kocaeli 23.329 TL 10 Edirne 23.131 TL

Öte yandan Türkiye'nin en düşük ortalama kira bedelleri ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yoğunlaştı. En düşük ortalama kira 11 bin 100 TL ile Mardin'de hesaplandı. Ağrı ve Muş da 12 bin liranın altında ortalama kirayla listenin alt sıralarında yer aldı.

En düşük ortalama kiraya sahip 10 il

Sıra İl Ortalama kira (100 m²) 1 Mardin 11.100 TL 2 Ağrı 11.197 TL 3 Muş 11.538 TL 4 Yozgat 12.250 TL 5 Bitlis 12.658 TL 6 Adıyaman 12.687 TL 7 Kırşehir 12.717 TL 8 Osmaniye 12.878 TL 9 Elazığ 13.043 TL 10 Malatya 13.043 TL

En pahalı il olan İstanbul ile en ucuz il olan Mardin arasındaki fark 33 bin 232 TL'ye ulaştı. Buna göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli, Mardin'in yaklaşık 4 katı seviyesinde bulunuyor. Veriler, büyükşehirler ile Anadolu kentleri arasındaki kira makasının yüksek seyrini koruduğunu gösteriyor.

Not: TCMB verilerinde; Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, Tunceli, Bayburt, Şırnak ve Ardahan'daki fiyatlar paylaşılmadı.