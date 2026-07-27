İstanbul açık ara zirvede: En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?
Türkiye genelinde 100 metrekarelik konutların ortalama kira bedelleri iller bazında incelendiğinde, İstanbul'un açık ara en pahalı şehir olduğu görüldü. Listenin diğer ucunda ise Mardin, Ağrı ve Muş yer aldı
TCMB verilere göre 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli İstanbul'da 44 bin 332 TL'ye ulaştı. İstanbul'u 35 bin 186 TL ile Muğla, 28 bin 540 TL ile İzmir izledi. Turizm kentleri Muğla, Antalya, Aydın ve Çanakkale'nin üst sıralarda yer alması, yazlık ve ikinci konut talebinin kiralar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
Başkent Ankara'da ortalama kira 23 bin 921 TL olurken, sanayi şehirlerinden Kocaeli'de 23 bin 329 TL, Edirne'de ise 23 bin 131 TL seviyesinde gerçekleşti.
En yüksek ortalama kiraya sahip 10 il
Öte yandan Türkiye'nin en düşük ortalama kira bedelleri ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yoğunlaştı. En düşük ortalama kira 11 bin 100 TL ile Mardin'de hesaplandı. Ağrı ve Muş da 12 bin liranın altında ortalama kirayla listenin alt sıralarında yer aldı.
En düşük ortalama kiraya sahip 10 il
En pahalı il olan İstanbul ile en ucuz il olan Mardin arasındaki fark 33 bin 232 TL'ye ulaştı. Buna göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli, Mardin'in yaklaşık 4 katı seviyesinde bulunuyor. Veriler, büyükşehirler ile Anadolu kentleri arasındaki kira makasının yüksek seyrini koruduğunu gösteriyor.
Not: TCMB verilerinde; Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, Tunceli, Bayburt, Şırnak ve Ardahan'daki fiyatlar paylaşılmadı.