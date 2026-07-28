Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen denetimlerde "Jinafire Long Çocuk Kostümü" adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğinin belirlendiğini duyurdu.

Kaplan, üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddelerin tespit edilmesi üzerine ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini bildirdi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın başta çocuklar olmak üzere tüm tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Kaplan, "Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENSİZ ÜRÜN BİLGİLERİ GÜBİS'TE

Ayrıca vatandaşların güvensiz ürün bildirimlerine ve bu ürünlerle ilgili alınan tedbirlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceğini belirtti.