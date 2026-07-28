Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.729,38 %-0,33
        DOLAR 47,3794 %0,08
        EURO 53,8918 %0,09
        GRAM ALTIN 6.137,41 %-1,11
        FAİZ 41,41 %-1,43
        GÜMÜŞ GRAM 87,24 %-1,93
        BITCOIN 63.488,00 %-2,18
        GBP/TRY 63,0383 %0,13
        EUR/USD 1,1367 %-0,02
        BRENT 86,58 %-2,01
        ÇEYREK ALTIN 10.034,66 %-1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çocuk kostümü için toplatma kararı

        Çocuk kostümü için toplatma kararı

        Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde "Jinafire Long Çocuk Kostümü" adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğinin tespit edildiği açıklandı. Ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çocuk kostümü için toplatma kararı

        Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen denetimlerde "Jinafire Long Çocuk Kostümü" adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğinin belirlendiğini duyurdu.

        Kaplan, üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddelerin tespit edilmesi üzerine ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini bildirdi.

        GÜVENSİZ ÜRÜNLERE İZİN VERİLMEYECEK

        Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın başta çocuklar olmak üzere tüm tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

        Kaplan, "Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

        GÜVENSİZ ÜRÜN BİLGİLERİ GÜBİS'TE

        Ayrıca vatandaşların güvensiz ürün bildirimlerine ve bu ürünlerle ilgili alınan tedbirlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurtalan'da sıcak hava sokakları boşalttı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiği ilçede, özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, vatandaşlar serinlemek için akşam saatlerini bekliyor.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Çocuk kostümü için toplatma kararı
        Çocuk kostümü için toplatma kararı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...