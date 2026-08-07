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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesinde! Tahıl ve şeker fiyatları artarken et ve süt geriledi

        Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesinde! Tahıl ve şeker fiyatları artarken et ve süt geriledi

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin Temmuz ayında yüzde 0,6 artarak son üç buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktığını duyurdu. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatları yükseldi. Et ve süt ürünlerindeki düşüş ise genel artışı frenledi

        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        Tahıl ve şeker fiyatları artarken et ve süt geriledi

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi (FFPI), Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak ortalama 131,1 puan seviyesinde gerçekleşti.

        Tahıl, şeker ve bitkisel yağ endekslerindeki yükselişler; et ve süt ürünlerindeki düşüşlerle kısmen dengelendi. Yıllık bazda yüzde 1,0 daha yüksek olan endeks, Mart 2022'deki rekor seviyesinin ise yüzde 18,2 altında kaldı.

        TAHIL FİYATLARINDA HAVA KOŞULLARI VE JEOPOLİTİK BASKI

        FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Temmuz’da aylık yüzde 3,4 artışla 113,8 puana yükseldi. Buğday fiyatları; Karadeniz’deki ihracat aksamaları, altyapı hasarı endişeleri ve sıcak hava dalgalarının verim üzerindeki olumsuz etkisiyle yüzde 5,8 arttı.

        Mısır fiyatları ABD'deki kurak hava ve enerji piyasalarındaki güçlenme sebebiyle yüzde 3,6 yükselirken, sorgum fiyatları da mısırı takip etti. Buna karşın arpa fiyatları, Avustralya ve Karadeniz’deki olumlu üretim beklentileriyle yüzde 1,9 düştü. Pirinç fiyat endeksi ise genel olarak yatay bir seyir izledi.

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        BİTKİSEL YAĞ İKİ YILIN ZİRVESİNDE

        FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık yüzde 2,0 artışla 195,7 puana çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ayçiçek ve kolza yağı fiyatları yeni sezon arz beklentileriyle düşse de, palm ve soya yağındaki güçlü artışlar endeksi yukarı taşıdı. Palm yağı Endonezya'nın biyodizel talebi ve yüksek ham petrol fiyatlarıyla yükselirken, soya yağı ABD'deki güçlü hammadde ve küresel ithalat talebiyle değer kazandı.

        ET FİYATLARINDA 2026'NIN İLK DÜŞÜŞÜ

        FAO Et Fiyat Endeksi, Haziran ayına göre yüzde 2,8 gerileyerek 127,7 puan oldu ve 2026 yılındaki ilk aylık düşüşünü kaydetti. Kümes hayvanı eti Brezilya'daki bol arz nedeniyle gerilerken, domuz eti AB'deki yüksek arz ve zayıf küresel talep sebebiyle düştü. Sığır eti fiyatları ise Asya'dan gelen ithalat talebinin zayıflamasıyla geriledi. Koyun eti fiyatları ise Okyanusya'daki kısıtlı arz ve süregelen talep nedeniyle yükselişini sürdürerek yeni bir rekor kırdı.

        SÜT ÜRÜNLERİ NİSAN AYINDAN BU YANA DÜŞÜŞTE

        FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Temmuz'da yüzde 0,7 düşerek 116,2 puana geriledi. Yağsız süt tozu fiyatları bol ihracat arzı nedeniyle yüzde 3,3, tam yağlı süt tozu ise Çin'den gelen düşük talep yüzünden yüzde 3,1 düştü. Tereyağı fiyatları artan arzla birlikte yüzde 2,4 gerilerken; peynir fiyat endeksi AB'deki mevsimsel süt arzı daralmasının etkisiyle yüzde 1,7 artarak Temmuz 2025'ten bu yana ilk aylık yükselişini kaydetti.

        HAVA KOŞULLARI VE ETANOL TALEBİ ŞEKERİ YÜKSELTTİ

        FAO Şeker Fiyat Endeksi, Temmuz ayında yüzde 5,6 artarak 95,0 puana ulaştı. Yükselişte; AB'deki kurak hava, Asya'daki El Nino endişeleri ve Brezilya'da benzine zorunlu etanol karışım oranının artırılması beklentisi etkili oldu. Ancak Brezilya'nın Orta-Güney bölgesinde iyileşen hasat koşulları, şeker fiyatlarındaki genel artışı sınırlandırdı.

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