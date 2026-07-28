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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurumları için KVKK kararı

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurumları için KVKK kararı

        Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK), kamu kuruluşları tarafından kişisel verilerin internet ortamında paylaşılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri, personel listeleri ve atama duyurularında kişisel verileri herkese açık şekilde yayımlamasına yeni sınırlamalar getirildi. Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem

        Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararıyla, kamukurumlarının kişisel veri içeren duyurularına ilişkin yeni kurallar getirildi.

        Karar kapsamında sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında ad,

        soyad, T.C. kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kişisel verilerin herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması sınırlandırıldı.

        SONUÇLARA GÜVENLİ ERİŞİM DÖNEMİ

        Yeni düzenlemeye göre kamu kurumlarınca yürütülen sınav, kura ve personel alımı süreçlerine ilişkin sonuçlar artık herkese açık listeler halinde yayımlanmayacak. Bunun yerine sonuçlar yalnızca ilgili kişinin veya denetim yetkisine sahip kişilerin erişebileceği güvenli sistemler üzerinden paylaşılacak. Bu kapsamda kamu kurumlarının e-Devlet, çift faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ya da T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılan güvenli platformları kullanması gerekecek.

        KVKK, kamu kurumlarından mevcut internet siteleri ile geçmişte yapılan paylaşımları da gözden

        geçirmelerini istedi. Hukuki dayanağı bulunmayan veya yayımlanma süresi sona eren kişisel veri içeren içerikler kaldırılacak, silinecek ya da anonim hale getirilecek. Yayımlanması zorunlu belgelerde ise yalnızca gerekli bilgiler yer alacak, ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler maskeleme yöntemiyle gizlenecek.

        PANO VE E-POSTALAR DA BU KAPSAMDA

        Düzenleme yalnızca internet sitelerini değil, kurum içi ve kurumlar arası e-posta yazışmalarını, ilan

        panolarını, fiziki duyuru alanlarını ve kapalı elektronik ağları da kapsıyor. Bu mecralarda da kişisel verilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması zorunlu olacak.

        KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

        KVKK, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğinin sağlanmasının veri sorumlusu konumundaki

        kamu kurumlarının yükümlülüğünde olduğunu vurguladı. Kararda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya veri güvenliğine ilişkin ihlalde bulunan kamu kurum ve kuruluşları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında idari işlem ve yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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