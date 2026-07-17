Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.020,80 %-1,62
        DOLAR 47,1649 %0,15
        EURO 53,9929 %0,08
        GRAM ALTIN 6.062,01 %0,67
        FAİZ 41,49 %0,95
        GÜMÜŞ GRAM 84,58 %0,53
        BITCOIN 63.277,00 %-1,25
        GBP/TRY 63,4820 %-0,21
        EUR/USD 1,1439 %-0,03
        BRENT 86,88 %3,15
        ÇEYREK ALTIN 9.911,39 %0,67
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Netflix veri raporlamasını değiştiriyor

        Netflix veri raporlamasını değiştiriyor

        Netflix, 2026'nın ilk yarısında izlenme sürelerinin yüzde 2 artışla 97 milyar saati aştığını duyurdu. Şirket ayrıca, finansal göstergelere odaklanmak amacıyla "Ne İzledik" raporunun 2027'den itibaren yılda bir kez yayımlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 16:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netflix veri raporlamasını değiştiriyor

        Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,4 artışla 12,6 milyar dolara yükseldi.

        Netflix, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 artarak 12,6 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2025'in ikinci çeyreğinde 11,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

        Netflix, gelirindeki yükselişin üye sayısındaki artış, fiyatlandırma ve artan reklam gelirlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

        Şirket, gelirinin üçüncü çeyrekte de 12,9 milyar dolara yükseleceğini öngördü. Netflix, 2026 geneli için ise gelir tahmin aralığını daraltırken, bu yıl 51 ila 51,4 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

        REKLAM

        Netflix'in net karı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8,8 artarak 3,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2025'in aynı döneminde 3,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

        Firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde 72 sent olan hisse başına karı bu dönemde 80 sente çıktı.

        İZLENME RAPORU SIKLIĞI AZALIYOR

        Şirket, yılda iki kez yayımladığı "Ne İzledik" (What We Watched) raporunda, üyelerinin 2026'nın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik bir artışla 97 milyar saatin üzerinde izleme gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Netflix'in açıklamasında, "Ne İzledik" raporunun 2027'den itibaren her yılın ilk çeyreğinde yayınlanmaya başlayacağı belirtilerek, "Raporun yayınlanma sürecini finansal sonuçlarımızdan ayırmamızın amacı, odağı temel finansal göstergelerimiz olan gelir ve faaliyet karı üzerinde tutmaktır." ifadeleri kullanıldı.

        2026'DA YAKLAŞIK 300 NETFLIX YAPIMDA YAPAY ZEKA İMZASI

        Açıklamada ayrıca, konsept ve ön görselleştirmeden post-prodüksiyon ve teslimata kadar, Netflix'in yaratıcı ortaklarının üretken yapay zeka kullanımının hızla yaygınlaştığı vurgulandı.

        Üretken yapay zekanın 2026'da yaklaşık 300 Netflix yapımında kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bu çalışmaların en yoğunlaştığı alanın post-prodüksiyon olduğu bildirildi.

        Açıklamada, geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için bu araçlardan giderek daha fazla yararlanıldığına değinilerek, üretken yapay zeka teknolojisi olmasaydı bazı durumlarda yapımların önemli çekimleri ve sahneleri çıkarmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel ve Kılıçdaroğlu Baykal'ın cenazesinde

        Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreni öncesinde tokalaştı. İki isim daha önce de CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Mecliste ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve