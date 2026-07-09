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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 09 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 09 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (09 Temmuz 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,60 değer kaybederek 14.105,44 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 46,87 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,33 değer kazanarak 6.217,57 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 09 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        09 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.105,44 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,60 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SANEL,UFUK,GOLDA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SVGYO,QNBFK,EMPAE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.911.417.693.75 TL), ASELS (14.253.036.840.75 TL), SASA (10.852.307.763.66 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        338.25
        1.88 %
        17.911.417.694
        A
        358.75
        -4.84 %
        14.253.036.841
        S
        2.28
        2.24 %
        10.852.307.764
        A
        304.75
        -4.02 %
        8.536.052.993
        B
        77.80
        9.96 %
        7.205.714.837
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        80.85
        10.00 %
        22.073.032
        U
        1,685.00
        9.99 %
        113.955.848
        G
        11.13
        9.98 %
        29.192.821
        P
        44.14
        9.97 %
        87.126.571
        I
        60.65
        9.97 %
        194.778.842
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        15.39
        -10.00 %
        197.598.751
        Q
        52.20
        -10.00 %
        4.719.641
        E
        73.50
        -9.98 %
        600.775.092
        I
        7.64
        -9.91 %
        289.431.957
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Temmuz 2026 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 46,87 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 53,66 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,87
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        53,66
        0,28 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Temmuz 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,25 :artarakazalarak 4.128,51 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,33 yükseliş sonucu 6.217,57 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,33 yükselerek 10.165,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.538,54.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.128,51
        1,25 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.217,57
        1,33 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.538,54
        1,33 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.165,72
        1,33 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,37 değer kazanarak 63.055,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,56 yükselerek 1.743,86 dolardan işlem gördü.

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