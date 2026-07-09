Piyasalarda gün sonu: 09 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.105,44 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,60 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SANEL,UFUK,GOLDA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SVGYO,QNBFK,EMPAE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.911.417.693.75 TL), ASELS (14.253.036.840.75 TL), SASA (10.852.307.763.66 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Temmuz 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 46,87 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 53,66 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (09 Temmuz 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,25 :artarakazalarak 4.128,51 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,33 yükseliş sonucu 6.217,57 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,33 yükselerek 10.165,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.538,54.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,37 değer kazanarak 63.055,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,56 yükselerek 1.743,86 dolardan işlem gördü.