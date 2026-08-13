Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın net operasyonel geliri yüzde 25 artarak 116 milyon Euro’ya ulaştı

Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Samsun ve Kahramanmaraş’ta bulunan 12 alışveriş merkezi ve 4 ofis binasıyla Türkiye’nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olan şirket, yaklaşık 737 bin metrekarelik kiralanabilir alanı ve yüzde 99,1 doluluk oranıyla sektördeki lider konumunu koruyor.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın düzeltilmiş brüt varlık değeri 4,1 milyar Euro’ya, Avrupa Kamu Gayrimenkul Birliği (EPRA) standartlarına göre düzeltilmiş net aktif değeri ise 3,6 milyar Euro'ya yükseldi. Şirketin 2026 yılının ilk yarısındaki net operasyonel gelir artışında hem mevcut portföyün güçlü organik performansı hem de 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanan İzmir Optimum ve Ankara Optimum Outlet satın almaları etkili oldu.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

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“Yılın ilk yarısında düzeltilmiş net operasyonel gelirimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 116 milyon Euro’ya taşıdık. Bu artışın 12,2 milyon Euro’su mevcut portföyümüzün organik büyümesinden, 11 milyon Euro’su ise 2025 yılının ikinci yarısında tamamladığımız İzmir Optimum ve Ankara Optimum Outlet satın almalarından kaynaklandı. Güçlü operasyonel performansımız ve giderlerimizde sağladığımız optimizasyon sayesinde serbest nakit akışımız 82 milyon Euro’ya ulaştı. Elde ettiğimiz sonuçlar, portföyümüzün sürdürülebilir gelir yaratma kapasitesini ve büyüme stratejimizin gücünü ortaya koyuyor.

Finansal yapıdaki iyileşme, büyüme stratejilerimizi destekliyor. Güçlü nakit akışımız ve disiplinli bilanço yönetimimiz sayesinde hem mevcut varlıklarımızda değer yaratmaya hem de seçici büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Borçluluk göstergelerimizdeki iyileşme, şirketimizin ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını güçlendirirken yeni yatırımlar için de önemli bir hareket alanı yaratıyor."

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyündeki kiracıların ciroları, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı. Böylece kiracı ciro artışı hem yüzde 32 seviyesindeki ortalama enflasyonun hem de yüzde 32 olan sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Portföy genelindeki doluluk oranı yüzde 99,1 seviyesinde korunurken, son 12 aylık ziyaretçi sayısı 114 milyona ulaştı.

Yılın ilk yarısında yeniden kiralama ve geliştirme çalışmaları kapsamında toplam 14 bin 250 metrekarelik alanda 75 mağaza açılışı gerçekleştirildi. Dinamik kiralama modeli ve aktif varlık yönetimi yaklaşımının portföy performansını desteklediğini ifade eden Yaşar, şöyle devam etti:

“Tüketici fiyat endeksine ve kiracı cirolarına bağlı kira yapımız, gelirlerimizin enflasyona karşı korunmasını ve reel olarak büyümesini sağlıyor. Güçlü kiracı karmamız, yüksek doluluk oranımız ve aktif kiralama çalışmalarımız sayesinde portföyümüzün performansını sürekli geliştiriyoruz. Kiracı cirolarının hem enflasyonun hem de sektör ortalamasının üzerinde artması, varlıklarımızın güçlü ve dayanıklı yapısını bir kez daha gösteriyor.”