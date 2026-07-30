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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı şans oyunları reklamlarına sıkı düzenleme: 1 Ağustos'ta başlıyor

        Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı şans oyunları reklamlarına sıkı düzenleme: 1 Ağustos'ta başlıyor

        Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle yasa dışı şans oyunları reklamlarını yasak kapsamına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Yasa dışı şans oyunları reklamlarına sıkı düzenleme

        Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenilir reklam ortamını güçlendirmek ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi artırmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu.

        Açıklamanın tamamı şu şekilde:

        Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenilir bir reklam ortamı oluşturmak ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

        Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

        Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletilmiş; yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alınmıştır.

        Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

        Ticaret Bakanlığı; tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerini etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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