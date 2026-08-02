Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.458,10 %1,24
        DOLAR 47,5119 %0,11
        EURO 54,8195 %0,08
        GRAM ALTIN 6.175,37 %-1,31
        FAİZ 42,05 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 87,99 %-2,27
        BITCOIN 63.128,00 %0,83
        GBP/TRY 64,0875 %0,16
        EUR/USD 1,1527 %-0,01
        BRENT 87,93 %1,21
        ÇEYREK ALTIN 10.096,73 %-1,31
        Haberler Ekonomi Enerji Tuna Nehri'ndeki kuraklık, Macaristan'ın tek nükleer santralinde üretimi durdurabilir

        Tuna Nehri'ndeki kuraklık, Macaristan'ın tek nükleer santralinde üretimi durdurabilir

        Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi nedeniyle ülkedeki tek nükleer enerji santralinin birkaç gün içinde tamamen durdurulabileceğini ve bunun bir enerji krizine yol açabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 11:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kuraklık, Macaristan'ın nükleer santralinde üretimi durdurabilir

        Magyar, sosyal medya hesaplarından yayımladığı görüntülü mesajda, Tuna Nehri'nden sağlanan soğutma suyunun yetersiz kalması nedeniyle 44 yıldır faaliyet gösteren Paks Nükleer Güç Santrali'nin tarihinde ilk kez tamamen kapatılabileceğini söyledi.

        Hükümetin acil durum önlemleri hazırladığını belirten Magyar, koşulların düzelmemesi halinde enerji krizinin erken başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

        Magyar, daha ağır sonuçların önüne geçilebilmesi için koordineli hareket edilmesi ve enerji tüketiminde gönüllü tasarruf yapılması çağrısı yaparak, nükleer santralin durdurulması ve sıcak hava dalgası nedeniyle pazartesi gününe kadar kritik bir durumla karşı karşıya kalabileceklerini aktardı.

        24 ila 72 saatte tamamen durdurulması kaçınılmaz

        Paks Nükleer Güç Santrali'nin işletmecisi tarafından yapılan açıklamada da su seviyesinin kritik düzeyde düşük kalmaya devam etmesi halinde santraldeki üretimin, gelecek 24 ila 72 saatte tamamen durdurulmasının kaçınılmaz hale gelebileceği bildirildi.

        Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan ülkedeki tek nükleer santralde üretim, halihazırda kapasitesinin yüzde 50'sinin altına düşürüldü.

        "Avrupa'nın en uzun 2. nehri olan" ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin su seviyesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Temmuz’da 30 santimetreye düşerek şehirde şimdiye kadar ölçülen en düşük seviyeye gerilemişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de duvar otoparka doğru çöktü: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar oluştu

        (DHA) – KAĞITHANE'de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğun...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde