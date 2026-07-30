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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 21,6'ya yükseldi

        Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 21,6'ya yükseldi

        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, haziran ayı sonu itibarıyla 126 bin 113 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı da 27 bin 210 megavat ile yüzde 21,6'ya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinde yakaladığımız ivme, ülkemizin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesidir. Kurulu gücümüzü daha da yukarılara taşıyarak Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'nin kurulu gücünde güneşin payı yükseldi

        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın haziran ayında da yükselişine devam etti ve 126 bin 113 megavata yükseldi.

        Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,7'sine karşılık gelen 79 bin 62 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,9 oldu.

        Haziran ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 27 bin 210 megavat ile güneşin payı yüzde 21,6'ya ulaştı. 15 bin 281 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise Haziran'da yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata yükselmiş oldu.

        Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektrik kurulu gücümüz, haziran ayı itibarıyla 126 bin megavatı geride bırakarak önemli bir eşiği aştı. Aynı dönemde güneşin payı 27 bin 210 megavat ile yüzde 21,6'ya ulaşırken, güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise Haziran'da yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata çıkmış oldu. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinde yakaladığımız ivme, ülkemizin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesidir. Kurulu gücümüzü daha da yukarılara taşıyarak Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz.” dedi.

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        2026 Haziran ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyledir:

        KAYNAK KURULU GÜÇ (MW) PAY (%)
        Hidroelektrik 32.344 25,6
        Güneş 27.210 21,6
        Doğal Gaz 25.021 19,9
        Rüzgâr 15.281 12,1
        Yerli Kömür 11.565 9,2
        İthal Kömür 10.466 8,3
        Biyokütle 2.428 1,9
        Jeotermal 1.798 1,4
        TOPLAM 126.113 %100
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