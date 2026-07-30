Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 21,6'ya yükseldi

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın haziran ayında da yükselişine devam etti ve 126 bin 113 megavata yükseldi.

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,7'sine karşılık gelen 79 bin 62 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,9 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 27 bin 210 megavat ile güneşin payı yüzde 21,6'ya ulaştı. 15 bin 281 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise Haziran'da yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata yükselmiş oldu.

Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektrik kurulu gücümüz, haziran ayı itibarıyla 126 bin megavatı geride bırakarak önemli bir eşiği aştı. Aynı dönemde güneşin payı 27 bin 210 megavat ile yüzde 21,6'ya ulaşırken, güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise Haziran'da yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata çıkmış oldu. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinde yakaladığımız ivme, ülkemizin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesidir. Kurulu gücümüzü daha da yukarılara taşıyarak Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz.” dedi.

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2026 Haziran ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyledir: