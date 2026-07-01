Teknoloji dünyası yapay zekadan katlanabilir ekranlara, otonom araçlara kadar hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Ancak bu ilerlemeye rağmen bazı firmalar, “daha azı daha fazlasıdır” anlayışıyla hareket ederek eski nesil ürünlerin konforunu modern teknolojiyle yeniden canlandırmayı hedefliyor. Dokunmatik ekranların hakim olduğu bir çağda fiziksel tuşların verdiği tatmin edici his, hızlı yazım deneyimi ve dikkat dağıtmayan sadelik arayışı yeniden önem kazanıyor. İngiltere merkezli Clicks Technology de bu trende öncülük ederek, BlackBerry hayranlarını heyecanlandıran Clicks Communicator ile dikkatleri üzerine çekiyor.

ESKİ KLAVYE TELEFONLARIN ÖZLEMİ NEDEN HALA CANLI?

2000’li yılların başında BlackBerry ve Nokia gibi markaların tuşlu telefonları, özellikle iş dünyasının vazgeçilmeziydi. Hızlı e-posta yanıtlama, mesajlaşma ve üretkenlik için tasarlanan bu cihazlar, bugün birçok kullanıcının özlemle andığı bir dönemi temsil ediyor. Dokunmatik ekranların getirdiği kolaylığa rağmen, fiziksel tuşların geri bildirimi, yazım hızı ve “gerçek” hissi özellikle yoğun iletişim kuran profesyoneller ve nostalji severler tarafından aranıyor. Clicks’in kurucuları arasında eski BlackBerry yöneticilerinin ve CrackBerry kurucusu Kevin Michaluk’un yer alması, bu özlemin boş olmadığını gösteriyor. Şirket, önce başarılı klavye kılıflarıyla adını duyurduktan sonra şimdi de kendi telefonunu üreterek iddiasını bir üst seviyeye taşıyor.

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CLICKS COMMUNICATOR’IN TASARIM VE ÖZELLİKLERİ

Clicks Communicator, BlackBerry Classic’i anımsatan kompakt bir tasarıma sahip. 4.03 inç AMOLED ekran (1080x1200 çözünürlük), 130.5 x 78.6 x 12 mm boyutlar ve yalnızca 170 gram ağırlıkla cebe kolayca sığıyor. Üstte dokunmatik ekran, altta ise ergonomik ve tatmin edici tıklama hissi veren fiziksel QWERTY klavye bulunuyor. Klavye touch-sensitive özelliğe de sahip; bildirimler arasında parmakla kaydırma yapabiliyorsunuz. Cihazda ayrıca fiziksel ses kapatma anahtarı, özelleştirilebilir Signal LED bildirim ışığı ve MagSafe uyumlu değiştirilebilir arka kapaklar gibi detaylar yer alıyor.Kullanıcılar QWERTY’nin yanı sıra AZERTY, QWERTZ, Korece ve Arapça klavye düzenleri arasından seçim yapabiliyor. Tasarım, sonsuz kaydırma yerine odaklanmış ve üretken bir deneyim sunmak üzere optimize edilmiş.

TEKNİK DONANIM VE YAZILIM DETAYLARI

Communicator, MediaTek Dimensity 8300 işlemciyle güçlendirildi. 50MP OIS’li ana kamera, 24MP ön kamera, 4.450 mAh silikon-karbon batarya, 256 GB dahili depolama (microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir), 3.5 mm kulaklık girişi, NFC ve 5G desteği sunuyor. Hem fiziksel nanoSIM hem de eSIM desteği mevcut. Android 16 ile piyasaya çıkacak cihaz, en az Android 20’ye kadar sistem güncellemesi ve 5 yıl güvenlik desteği alacak.Özel launcher sayesinde mesajlaşma uygulamalarından gelen bildirimler tek bir merkezde toplanıyor ve klavye kısayollarıyla hızlı yanıt verilebiliyor. Sesli komut düğmesiyle hızlı transkripsiyon özelliği de bulunuyor.

PAZAR KONUMU VE FİYAT STRATEJİSİ

Clicks, Communicator’ı öncelikle “ikinci telefon” olarak konumlandırıyor. Kullanıcıların mevcut iPhone veya Galaxy’sini ana cihaz olarak tutup Communicator’ı mesajlaşma ve üretkenlik için yanında taşıması hedefleniyor. Ancak tam donanımlı bir Android telefon olduğu için birçok kişi tarafından ana cihaz olarak da tercih edilebilir. Rezervasyonlar başladı, sınırlı süreli indirimlerle 499 dolar bandında satışa sunuluyor.

CLICKS’İN GEÇMİŞİ VE GELECEK PLANLARI

2023’te kurulan Clicks Technology, ilk olarak manyetik klavye kılıflarıyla büyük başarı elde etti. iPhone 14’ten 17 serisine, Pixel ve Razr modellerine uyumlu kılıflar kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Power Keyboard gibi yeni aksesuarlarla ürün gamını genişleten şirket, Communicator ile artık kendi donanım ekosistemini oluşturmuş oluyor. Bu hamle, Unihertz gibi niş markaların tuşlu telefon denemeleriyle birlikte fiziksel klavye trendinin yeniden canlanabileceğinin önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.

BlackBerry günlerini özleyenler için modern bir yorum olan bu cihaz, sadeleşme ve odaklanma trendinin mobil cihazlara da yansıdığını gösteriyor.