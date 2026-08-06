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        Haberler Ekonomi Borsa Ünlü yatırımcıdan Kara Pazartesi uyarısı: 1987 benzeri bir çöküş yaşanabilir

        Ünlü yatırımcıdan Kara Pazartesi uyarısı: 1987 benzeri bir çöküş yaşanabilir

        2008 küresel finans krizini önceden tahmin ederek ün kazanan yatırımcı Michael Burry, ABD borsalarındaki yükselişe rağmen piyasaların zirveye yaklaştığını savundu. Burry, mevcut tabloyu 1987'deki "Kara Pazartesi" öncesine benzetirken, yapay zekâ hisselerine yönelik düşüş beklentisini de korudu. Burry'nin işaret ettiği 19 Ekim 1987 tarihinde Dow Jones Endeksi tek günde yaklaşık yüzde 22,6 değer kaybetmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ünlü yatırımcıdan yeni çöküş uyarısı: 1987 benzeri bir düşüş yaşanabilir

        ABD borsalarında şirket bilançolarının güçlü gelmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yükseliş sürerken, 2008 küresel finans krizini önceden öngörmesiyle tanınan yatırımcı Michael Burry piyasalara ilişkin karamsar görüşünü değiştirmedi.

        CNBC'nin haberine göre Burry, Substack hesabından yaptığı paylaşımda, "Hâlâ ana zirveye yakın olduğumuza ve 1987 benzeri bir düşüş ihtimalinin bulunduğuna inanıyorum. Ancak S&P 500'ün yeni zirvelere çıkması piyasaya yeni para girişini de beraberinde getirebilir." ifadelerini kullandı.

        "VOLATİLİTE DÜŞTÜKÇE KALDIRAÇ ARTIYOR"

        Burry, piyasalardaki yükselişin yatırımcıları daha fazla risk almaya yönelttiğini belirterek, "Unutmayın, piyasa düşük volatiliteyle yükseldikçe volatilite hedefli fonlar kaldıraçlarını artırmak zorunda kalıyor. Bunun yanında diğer momentum stratejilerinden de sisteme yeni kaldıraç geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Ünlü yatırımcıya göre düşük oynaklık ortamı, algoritmik ve kaldıraçlı yatırım stratejilerinin daha fazla risk üstlenmesine neden oluyor. Bu durum ise olası bir satış dalgasında düşüşün çok daha sert yaşanabileceği anlamına geliyor.

        YAPAY ZEKÂ VE ÇİP HİSSELERİNE KARŞI POZİSYONUNU KORUYOR

        Piyasalardaki güçlü ralliye rağmen Burry, iShares Semiconductor ETF (SOXX) üzerindeki kısa pozisyonunu koruduğunu açıkladı. Ayrıca Nvidia ve Palantir gibi yapay zekâ temalı hisselere yönelik olumsuz beklentisini de sürdürdüğünü belirtti.

        Burry, bu işlemlere ilişkin uzun vadeli görüşüne güvendiğini ifade ederken, pozisyonlarının belirgin şekilde aleyhine dönmesi halinde zararını keserek çıkacağını söyledi.

        Ünlü yatırımcı, Nvidia hisselerine yönelik açığa satış pozisyonu dışında tüm kısa pozisyonlarının hâlen kârda olduğunu da açıkladı.

        Açığa satış stratejisinin herkes için uygun olmadığını vurgulayan Burry, "Tekrar söylüyorum; açığa satış herkes için değildir. Ben açığa satış yapmak zorundayım. Çoğu yatırımcı ise bunu yapmamalı." ifadelerini kullandı.

        MICHAEL BURRY NEDEN BU KADAR ÜNLÜ?

        Michael Burry, 2008 küresel finans krizinden yıllar önce ABD'deki konut piyasasında oluşan balonu fark ederek, yüksek riskli mortgage kredilerine (subprime mortgage) karşı milyarlarca dolarlık pozisyon aldı.

        Konut piyasasının çökmesiyle birlikte Burry'nin kurduğu Scion Capital büyük kazanç elde etti ve yatırımcı, finans tarihinin en başarılı öngörülerinden birine imza attı.

        Burry'nin hikâyesi, Michael Lewis'in aynı adlı kitabından uyarlanan ve 2015 yılında vizyona giren The Big Short filmine konu oldu. Filmde Michael Burry karakterini Oscar ödüllü oyuncu Christian Bale canlandırdı.

        1987'DE NE OLMUŞTU?

        Burry'nin işaret ettiği 1987 çöküşü, modern finans tarihinin en sert tek günlük borsa düşüşü olarak kayıtlara geçti.

        19 Ekim 1987'de yaşanan ve "Kara Pazartesi (Black Monday)" olarak anılan günde Dow Jones Sanayi Endeksi tek seansta yüzde 22,6 değer kaybetti. Satış dalgası kısa sürede Avrupa ve Asya piyasalarına da yayıldı.

        Ekonomistler, çöküşün derinleşmesinde programlı işlemler (program trading) ile dönemin yaygın risk yönetimi yöntemi olan portföy sigortalama (portfolio insurance) stratejilerinin önemli rol oynadığı görüşünde birleşiyor. Hızla artan otomatik satış emirleri, düşüşü kendi kendini besleyen bir sürece dönüştürdü.

        1987 krizi ABD ekonomisini resesyona sürüklemese de, sonrasında borsalarda bugün de kullanılan devre kesici (circuit breaker) uygulamalarının hayata geçirilmesine öncülük etti.

        Burry'nin bugünkü uyarısı da, düşük volatilite nedeniyle giderek artan kaldıraç kullanımının olası bir panik satışında 1987'dekine benzer zincirleme bir düşüşü tetikleyebileceği görüşüne dayanıyor.

        Her ne kadar ekonomi daha sonra resesyona girmese de, 1987 krizi finans piyasalarında risk yönetimi ve devre kesici (circuit breaker) uygulamalarının yaygınlaşmasına neden oldu.

        Burry'nin bugünkü benzetmesi de özellikle düşük volatilite ortamında hızla büyüyen pozisyonların, beklenmedik bir satış dalgasıyla zincirleme şekilde çözülmesi riskine işaret ediyor.

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