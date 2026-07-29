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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yunanistan'da süpermarket fiyatlarında ülke genelinde indirim kararı

        Yunanistan'da süpermarket fiyatlarında ülke genelinde indirim kararı

        Yunanistan'da artan yaşam maliyetleriyle mücadele kapsamında varılan karar doğrultusunda temel tüketim ürünlerinde yüzde 5 ila yüzde 20 arasında indirime gidilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası

        Yunanistan'da artan yaşam maliyetiyle mücadele kapsamında harekete geçildi.

        31 Ağustos'tan itibaren temel süpermarket ürünlerinin normal raf fiyatlarında yüzde 5 ila yüzde 20 oranında indirim yapılmasını öngören Ulusal Fiyat İndirimi Girişimi'ne katılmak için bağlayıcı teklifler sunacak.

        Bağımsız Piyasa Denetimi ve Tüketiciyi Koruma Otoritesi (AAEA&PK) tarafından hazırlanan takvime göre, şirketler ürün bazında (barkod tanımlaması kullanarak) tekliflerini sunacaklar. Teklifler 28 Temmuz'da değerlendirilecek ve 29 Temmuz'da süpermarket zincirlerine hangi ürünlerin girişime kabul edildiği bildirilecek. Süreç, 3 Ağustos'ta nihai tekliflerin sunulmasıyla sona erecek.

        Yunan haber sitesi Kathimerini'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre dün itibariyle tedarikçiler, Bağımsız Piyasa Gözetimi ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'na, kurumun temel olarak nitelendirdiği kategorilere ait yaklaşık 200 ürün kodunun listesini gönderdi.

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        31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

        Girişim, geçici indirimler veya promosyon teklifleri değil, normal raf fiyatlarında gerçek indirimler sağlayacak. Her ürün için referans fiyat, 27 Ağustos'taki normal raf fiyatı olacak. Yüzde 5 ila yüzde 20 arasındaki fiyat indirimleri 31 Ağustos’ta uygulanmaya başlanacak ve girişim 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek.

        Çalışma ilk olarak Haziran ayı sonlarında Başbakan Miçotakis başkanlığında düzenlenen bir toplantıda dile getirildi ve daha sonra Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos başkanlığında; sanayi, tedarikçi ve organize perakende temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda şu anki halini aldı.

        ÖNCELİKLİ KATEGORİLER ET, SÜT ÜRÜNLERİ, HİJYEN ÜRÜNLERİ OLACAK

        Yunan medyasındaki habere göre işletmeler, barkodla tanımlanan her ürün için mevcut fiyatı, yeni fiyatı, indirim yüzdesi ve fiyat indiriminin süresi de dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler sunmak zorunda olacak. Girişime kabul edilen ürünler ise programda en az iki ay kalacak.

        Bağımsız Piyasa Denetimi ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Despina Tsangari tarafından tedarikçilere ve süpermarket zincirlerine gönderilen yazıda, raf fiyatlarında uygulanacak indirimin en az yüzde 5 olması gerektiği bildirilmişti.

        Girişim kapsamında et ürünlerinde indirim oranının yüzde 15’e, diğer temel ürün kategorilerinde ise yüzde 20’ye kadar çıkması hedefleniyor.

        Öncelikli ürünler arasında süt, yoğurt, peynir, yumurta, ekmek, un, makarna, pirinç, bakliyat, zeytinyağı, bitkisel yağlar, tereyağı ve margarin bulunuyor. Bebek maması, çocuk gıdaları, bebek bezleri, kahve ve kahvaltılık gevrekler, çikolata, bisküvi, alkolsüz içecekler, çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanları, genel temizlik ürünleri, şampuan, duş jeli, tıraş ürünleri, diş macunu, hijyenik ped ve okul malzemeleri de girişim kapsamındaki kategoriler arasında yer alıyor.

        Uygulanacak indirimlerin geçici kampanya veya promosyon niteliği taşımayacağı, ürünlerin normal raf fiyatlarında gerçek bir düşüş yapılacağı ifade edildi. İndirimli fiyatların hesaplanmasında ürünlerin 27 Ağustos’taki normal raf fiyatları esas alınacak. Daha sonra düzenlenecek kampanyalarda uygulanacak ilave indirimler de düşürülmüş yeni fiyat üzerinden hesaplanacak.

        MALİYETLER İNDİRİMİ SINIRLADI

        Yunan medyasına konuşan piyasa temsilcileri, fiyatlarda yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim yapılması hedefinin başından itibaren oldukça iddialı olduğunu savunuyor. Özellikle mart ayından bu yana motorin fiyatları, enerji giderleri ve ambalaj malzemelerindeki artışlar nedeniyle üretim maliyetlerinin önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.

        Şirketlerin bir taraftan enerji, ulaşım ve tedarik zinciri maliyetleriyle mücadele ederken diğer taraftan rekabetçi fiyatları korumaya ve karlılık kaybını sınırlamaya çalıştığı ifade ediliyor. Bununla birlikte tedarikçilerin büyük bölümünün girişime yüksek satış hacmine sahip ürünlerle katılması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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